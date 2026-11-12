Windows 11 Active L'Intégrité De La Mémoire Sur Plus De PC

La mise à jour de novembre 2026 étend l'activation par défaut de l'intégrité de la mémoire sous Windows 11, impactant les performances des joueurs et la sécurité du noyau système.

Microsoft étend significativement le périmètre de sécurité de son système d'exploitation avec la mise à jour de novembre 2026. Cette intervention technique active automatiquement l' intégrité de la mémoire sur un plus grand nombre d'ordinateurs, y compris ceux ayant migré depuis Windows 10. Le site Frandroid a confirmé cette évolution le mercredi 11 novembre 2026, après la publication de la mise à jour de sécurité le mardi 10 novembre 2026.

Détails Techniques Et Fonctionnement Du Noau

Cette protection, officiellement désignée sous le nom HVCI par Microsoft, est intégrée au sein de la section Isolation du noyau de Windows 11. Elle vise spécifiquement à empêcher les pilotes malveillants d'injecter du code dans le noyau, qui constitue le cœur critique du système d'exploitation. En conditions normales, le noyau vérifie l'authenticité de chaque pilote avant de l'exécuter, mais cette procédure devient inefficace si un logiciel malveillant prend déjà le contrôle.

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Le mécanisme repose désormais sur un espace isolé créé par l'hyperviseur de Windows. Microsoft nomme cette architecture la sécurité basée sur la virtualisation, ou VBS. Les contrôle de sécurité s'exécutent ainsi dans un environnement virtuel séparé, empêchant tout code non vérifié de s'exécuter même si le noyau principal est compromis. Cette fonctionnalité existe depuis le lancement de Windows 10 en 2015, mais était rarement activée par défaut sur les installations existantes.

Impact Sur Les Joueurs Et Performance Système

Les joueurs constituent la cible principale de ces changements, car Microsoft avait précédemment recommandé de désactiver l'intégrité de la mémoire pour optimiser les performances. En octobre 2022, le géant logiciel publiait une page d'aide officielle reconnaissant un impact négatif sur les FPS dans certaines configurations matérielles. La stratégie recommandée consistait alors à désactiver la protection pendant les sessions de jeu pour la réactiver par la suite.

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Des tests matériels ont quantifié cette perte de performance. Un site spécialisé a mesuré une réduction moyenne de 5 % des images par seconde sur 15 jeux différents sur une configuration haut de gamme équipée d'un Intel Core i9-13900K et d'une RTX 4090 en mars 2023. Cette baisse atteignait environ 10 % sur Microsoft Flight Simulator, un titre très exigeant pour le processeur.

Lorsque les jeux sont lancés en résolution 4K avec tous les réglages graphiques au maximum, l'écart de performance se réduit à seulement 2 %. Des résultats similaires avaient été observés par Tom's Hardware en 2021 sur des processeurs Intel de onzième génération ou AMD Zen 2. Les puces plus récentes intègrent nativement des fonctions limitant le coût de la protection, contrairement aux anciennes architectures qui doivent émuler ces processus.

Risques De Compatibilité Et Procédures De Gestion

Une documentation interne de Microsoft classe explicitement les logiciels anti-triche parmi les applications ayant provoqué des incompatibilités par le passé avec l'intégrité de la mémoire. L'activation automatique peut donc entraîner des plantages au démarrage pour les utilisateurs possédant des pilotes obsolètes ou non conformes. Windows dispose toutefois d'une fonctionnalité de sauvegarde capable de désactiver la protection automatiquement si un pilote incompatible bloque le démarrage du système.

Les utilisateurs souhaitant gérer manuellement ce paramètre doivent naviguer vers les paramètres Sécurité de l'appareil. Frandroid conseille vivement de ne pas désactiver la protection par réflexe si les jeux fonctionnent correctement. La désactivation n'est justifiée qu'en cas de chute visible des performances ou de blocage des systèmes anti-triche.

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Il est crucial de noter que la désactivation manuelle est permanente et irréversible sans intervention explicite de l'utilisateur. Windows ne réactive pas automatiquement l'intégrité de la mémoire après son arrêt manuel. Cette décision de Microsoft marque un tournant définitif, privilégiant la sécurité structurelle du noyau au détriment des gains de performance marginale pour les configurations matérielles récentes.