Windows 11 24H2 : des problèmes persistants après la mise à jour de juin

La mise à jour de juin a entraîné des problèmes persistants pour plusieurs utilisateurs et utilisatrices de Windows 11. Des écrans noirs, des gels du système, des demandes de récupération BitLocker et des problèmes d'accès à OneDrive depuis l'Explorateur de fichiers sont observés. Microsoft n'a pas encore reconnu d'incident majeur, mais l'accumulation des doléances fait déjà désordre.

La mise à jour de juin devait apporter une série de correctifs de sécurité importants à Windows 11 . Elle semble aussi avoir sérieusement bousculé plusieurs configurations, désormais touchées par des écrans noirs, des demandes de récupération BitLocker et une intégration OneDrive capricieuse.

Windows Latest se révèlent nettement moins rassurants. Il est en effet question d'écrans noirs, de gels du système, de demandes de récupération BitLocker ou encore de problèmes d'accès à OneDrive depuis l'Explorateur de fichiers. Microsoft n'a pas encore reconnu d'incident majeur, mais l'accumulation des doléances fait déjà désordre. Une mise à jour dense, et déjà plusieurs retours problématique





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