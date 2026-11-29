Mariya Winder a fondé Winders Workwear à Caissargues pour offrir des vêtements de travail techniques. Découvrez son parcours de styliste à Caissargues près de Nîmes.

Mariya Winder, une entrepreneure d'origine bulgare établie dans le Gard, a transformé sa peur de l'incertitude professionnelle en une réussite commerciale à Caissargues. À l'âge de 37 ans, elle a fondé la boutique Winders Workwear au début de l'année 2019, répondant à un besoin spécifique du marché local. Cette création d'entreprise marque une étape majeure dans le parcours de cette ancienne styliste qui a choisi de s'ancrer durablement dans la région de Nîmes.

Un parcours de formation en mode et à Paris

Mariya Winder a arrived en France en 2008 pour poursuivre des études dans le secteur de la mode. Elle a intégré deux écoles spécialisées pour acquérir les compétences techniques nécessaires à sa future carrière. Après ses études, elle a travaillé comme styliste et modéliste, développant ainsi une expertise approfondie dans la création vestimentaire. Cette période parisienne lui a permis de comprendre les exigences du textile et de la confection.

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La décision stratégique d'ouvrir à Caissargues

La création de Winders Workwear à Caissargues, située aux portes de Nîmes, répond à une logique professionnelle claire. Mariya Winder cherchait une offre de vêtements pour professionnels qui soit à la fois technique et spécialisée. Elle a expliqué que le secteur du textile local offrait peu d'opportunités d'emploi, ce qui a orienté sa décision vers l'entrepreneuriat plutôt que vers la recherche d'un poste salarié.

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Une motivation fondée sur l'autonomie et la technique

Elle a déclaré avoir eu peur de ne pas trouver un travail stable en arrivant dans la région. Cette crainte l'a poussée à devenir chef d'entreprise pour garantir sa propre sécurité professionnelle. La passion pour la technique des vêtements de travail a également joué un rôle central dans ce choix. Elle estime qu'il était plus simple de créer son activité par elle-même plutôt que de chercher désespérément un emploi dans un marché saturé.

Une vie familiale ancrée dans le Gard depuis 2008

La décision de s'installer dans le Gard est liée à la rencontre de son mari, un natif de Nîmes. Ils vivaient auparavant à Paris, mais la vie y était jugée trop mouvementée pour fonder une famille. Mariya Winder travaille désormais en collaboration avec des salariées dans sa boutique. Elle est également mère d'un enfant de deux mois et demi, organisant sa vie professionnelle autour de son projet commercial à Caissargues.