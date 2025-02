Williams dévoile sa monoplace FW47 à Silverstone

L'équipe de Formule 1 Williams a présenté vendredi sa nouvelle monoplace, la FW47, lors d'un événement à Silverstone. La voiture n'est pas encore dans sa livrée finale, qui sera dévoilée lors de la présentation officielle le 18 février. Carlos Sainz et Alexander Albon ont eu l'occasion de tester la FW47 sur la piste.

L'écurie britannique Williams a dévoilé sa monoplace FW47 , vendredi à Silverstone (Royaume-Uni). Bien qu'il ne s'agisse pas de la version finale, qui sera présentée lors de la présentation officielle le 18 février, Carlos Sainz et Alexander Albon ont eu l'opportunité de tester le véhicule pendant quelques tours de piste. Williams a ainsi présenté son nouveau modèle, vendredi à Silverstone. L'équipe britannique est la deuxième de la saison à réaliser ce dévoilement, après McLaren, jeudi.

Cependant, il ne s'agit pas de la livrée finale, qui sera dévoilée lors de la présentation officielle commune à toutes les formations, le 18 février à l'O2 Arena de Londres. Cette annonce suscite beaucoup d'intérêt, car la saison 2025 promet un renouveau pour Williams, après une saison 2024 terminée à la neuvième place au classement des constructeurs. « Nous avons les yeux tournés vers 2026, 2027 et 2028, a cependant prévenu le directeur de l'écurie James Volwes. Nos objectifs sont plutôt sur du long terme. Gagner le Championnat prendra du temps. » L'équipe a accueilli un renfort de choix pendant la saison morte avec Carlos Sainz, qui a quitté Ferrari suite à l'arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Il était présent vendredi aux côtés d'Alexander Albon, son nouveau coéquipier chez Williams. Les deux pilotes ont déjà eu la possibilité de tester le nouveau véhicule sur la piste de Silverstone





FORMULE 1 WILLIAMS FW47 CARLOS SAINZ ALEXANDER ALBON SILVERSTONE

