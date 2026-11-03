William Saliba disponible : Arteta confirme sa récupération avant Slavia Prague

Mikel Arteta confirme que William Saliba est opérationnel après sa blessure dorsale depuis la Coupe du monde 2026. Le défenseur d'Arsenal pourrait faire son retour face au Slavia Prague en Ligue des champions ce mercredi.

William Saliba, le défenseur central d' Arsenal, est de nouveau en état de jouer après s'être blessé au dos lors de la Coupe du monde 2026. Mikel Arteta a confirmé sa disponibilité immédiate, ouvrant la voie à une possible convocation pour le déplacement contre le Slavia Prague ce mercredi en Ligue des champions. Le joueur français a participé à l'entraînement collectif en matinée, validant ainsi sa remise physique complète.

Disponibilité confirmée par Mikel Arteta

L'entraîneur d'Arsenal a tranché toute incertitude concernant l'état de son international français. Mardi, au moment de la conférence de presse précédant le match, il a déclaré que Saliba est disponible, exactement comme n'importe quel autre membre de l'effectif. Cette annonce intervient seulement quelques jours avant la rencontre européenne cruciale à Prague, soulignant la rapidité de la reprise du joueur de vingt-cinq ans.

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Contexte de la blessure dorsale

La situation médicale de Saliba était complexe depuis juillet, lorsque la Coupe du monde 2026 s'est achevée pour lui. Il avait terminé le tournoi en souffrant de douleurs dorsales difficiles à supporter. Cette absence prolongée des terrains avait suscité de nombreuses interrogations sur sa capacité à revenir rapidement au plus haut niveau. La participation à la séance d'entraînement publique avec des caméras présentes marque une rupture nette avec cette période d'incertitude.

Gestion de la profondeur défensive

Le retour de Saliba s'inscrit dans un schéma tactique plus large au sein d'Arsenal. L'équipe a recruté Ezri Konsa en provenance d'Aston Villa durant la période de transfert estivale. Cette arrivée visait spécifiquement à suppléer le Français et à renforcer la concurrence au sein de la défense centrale. Konsa a réalisé un excellent début de saison, formant un couple efficace aux côtés de Gabriel.

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Richesse de l'effectif et soutien d'Arteta

Plutôt que de voir cette compétition interne comme un problème, Mikel Arteta souligne la richesse nouvelle de son effectif. Il a explicitement déclaré qu'ils n'avaient pas eu ce luxe par le passé. Cette disponibilité étendue offre désormais une flexibilité stratégique inédite pour l'entraîneur anglais, qui peut ajuster ses choix selon la forme du moment sans risquer une crise de joueurs.

Implications pour l'équipe de France

Cette réactivation sportive coïncide avec la préparation de la sélection nationale. William Saliba, fort de trente-huit sélections internationales, est attendu pour figurer sur la prochaine liste officielle. Zinédine Zidane, le sélectionneur, annoncera cette liste vendredi prochain. Le retour de Saliba intervient alors que l'équipe sera privée d'un autre défenseur central important.

Enjeux internationaux et succession

La présence de Saliba dans les listes de l'équipe de France revêt une importance stratégique majeure. Sa récupération complète permet à Zinédine Zidane d'avoir accès à l'un de ses éléments clés pour les prochaines échéances internationales. La gestion de ces retours blessures conditionne directement la solidité défensive du pays pour les matchs à venir.