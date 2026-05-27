Wilfried Nancy et Pierre Sage au cœur de l actualité football

L entraineur champion de MLS Wilfried Nancy s exprime sur son avenir et la Coupe du Monde, tandis que Pierre Sage attire l intérêt de clubs européens.

Wilfried Nancy , l entraineur champion de la Major League Soccer avec le Columbus Crew, était l invite de l emission After Foot sur RMC ce lundi.

Il a profité de cette tribune pour faire le point sur son avenir professionnel et sur la prochaine Coupe du Monde qui se profile à l horizon. Nancy, qui a connu un passage remarqué au Celtic la saison dernière, a confié être très sollicité mais a tenu à rester discret sur les pistes concrètes qui se présentent à lui.

Il a toutefois laissé entendre que son cœur balance entre un nouveau défi en Europe et la continuité du projet ambitieux qu il a initié aux États-Unis. L ancien adjoint de Michel Der Zakarian à Montreal a su imposer sa patte tactique, alliant possession et verticalité, pour devenir l un des techniciens les plus en vue du continent nord-américain.

Par ailleurs, l émission a également abordé la situation de Pierre Sage, l entraineur de l Olympique Lyonnais, qui serait dans le viseur de Crystal Palace et de l Eintracht Francfort. Selon les informations de Daniel Riolo, les deux clubs européens suivent de près les performances du technicien français, qui a su redonner une dynamique positive à son équipe cette saison.

Florent Gautreau, autre chroniqueur de l After, a exprimé sa compréhension face à la tentation que pourrait ressentir Sage de quitter Lyon pour un challenge à l étranger. Le club rhodanien, de son côté, serait prêt à tout pour conserver son entraineur et bâtir sur la stabilité retrouvée. Ces rumeurs interviennent alors que Sage est en pleine négociation pour une prolongation de contrat avec l OL.

L After Foot, qui fête ses vingt ans cette saison, continue d être le rendez-vous incontournable des passionnés de football. Diffusée du dimanche au jeudi de vingt-deux heures à minuit autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, l emission offre chaque soir des débats animés et des analyses pointues. Les soirs de matchs européens, des anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen viennent renforcer le dispositif.

Cette longévité témoigne de l attachement des auditeurs à une émission qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Avec des invités de prestige comme Wilfried Nancy, le show continue d alimenter la passion du ballon rond, en France et au-delà. Le public pourra suivre les prochains développements concernant Nancy et Sage dans les prochaines éditions de l After, qui promet encore des surprises pour ses vingt bougies





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