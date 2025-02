Wilco Nienaber domine le NTT DATA Pro Am en Afrique du Sud

Le golfeur sud-africain Wilco Nienaber continue sa domination au NTT DATA Pro Am en Afrique du Sud, consolidant son avance avec une troisième carte de 66 coups. Félix Mory et Robin Sciot-Siegrist se qualifient pour le dernier tour.

Ce samedi, en Afrique du Sud, s'est déroulé le troisième tour du NTT DATA Pro Am, un tournoi disputé sur trois parcours. Wilco Nienaber , déjà en tête, a consolidé sa domination sur le tournoi. De son côté, Félix Mory a quitté le top 10 mais a réussi à se qualifier pour le dernier tour, tout comme Robin Sciot-Siegrist . Wilco Nienaber continue de briller à domicile. Après un formidable 60 au premier tour, il avait enchaîné avec un excellent 66 vendredi.

Lors du troisième tour du NTT DATA Pro Am, le Sud-Africain a réalisé une deuxième carte d'affilée de 66 coups et conserve l'avantage (-25 au total). S'il a commis un bogey au trou numéro 1, sa première erreur depuis le début de la semaine, le golfeur de 24 ans a rapidement réagi et a réalisé sept birdies tout au long de la journée. « J'ai fait un bogey au premier trou parce que je me suis retrouvé coincé dans un bunker. Je savais que je pouvais faire beaucoup de birdies, donc cela ne m'a pas trop dérangé. Je suis fier de la façon dont j'ai terminé avec trois birdies et j'espère que cela continuera demain. J'ai travaillé dur et je me sens confiant avant le dernier tour », a déclaré Nienaber. Des poursuivants impuissants. Parti ce samedi avec un avantage de trois coups sur son premier poursuivant, Jacques Blaauw, Wilco Nienaber compte désormais six longueurs d'avance sur son compatriote (-19), qui malgré tout a signé un solide score de 69 (trois birdies, aucun bogey). Kyle Barker occupe la troisième place (-17). Présent dans le top 10 après 36 trous, Félix Mory a connu un coup d'arrêt sur le parcours de The Links (un des trois parcours au programme cette semaine). Le Français a réalisé un bilan dans le par (quatre birdies, un bogey, un triple bogey) et a chuté en 24e position (-10). Robin Sciot-Siegrist se classe 31e (-9). Le joueur de 31 ans a terminé le parcours d'Outeniqua en 68 coups (quatre birdies, un eagle, deux bogeys) pour se qualifier confortablement (le cut était fixé à -6). À l'inverse, Sébastien Gros termine 72e (-5), malgré sa carte de 69 (cinq birdies, deux bogeys). De même, Clément Charmasson (100e, -2), Oihan Guillamoundeguy (107e, -1), qui a réalisé un lourd 76 (deux birdies, trois bogeys, un triple bogey) ce samedi, et Maxence Giboudot (111e, par total) ne seront pas présents pour le dernier tour.





