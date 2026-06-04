Wil Wheaton : La série a changé ma vie

Wil Wheaton a hésité avant de rejoindre la sitcom The Big Bang Theory, mais il n'a pas regretté. La série a changé sa vie et il a fait des amis. Le spin-off intitulé Stuart Fails to Save the Universe sera diffusé sur HBO Max en juillet 2026.

Wil Wheaton a hésité avant de rejoindre la sitcom The Big Bang Theory , mais il n'a pas regretté. La série a changé sa vie et il a fait des amis.

Le spin-off intitulé Stuart Fails to Save the Universe sera diffusé sur HBO Max en juillet 2026. L'univers de la série n'est pas terminé, et la nouvelle série sera centrée sur Stuart, le gérant de la boutique de BD. Wil Wheaton a été harcelé en raison de son intelligence et de ses intérêts pour les sciences, l'histoire et l'art. Mais grâce à la série, il a pu changer cela et devenir une meilleure personne.

Il est reconnaissant pour les opportunités que la série lui a offertes et pour les amis qu'il a faits. La série continue à faire parler d'elle, et la nouvelle série sera un tournant important dans la carrière des acteurs qui ont connu une grande célébrité grâce à la série





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