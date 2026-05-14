Which is better for heart health: Oats or Avocado Toast?

This article discusses the benefits of oats and avocado toast for heart health and provides expert opinions on which one is more beneficial.

Riches en fibres et en bons gras, les flocons d'avoine comme les toasts à l'avocat ont la réputation d'être bénéfiques pour le cœur. Mais lequel est le plus intéressant pour réduire le cholestérol ?

Des experts apportent leurs réponses. C'est l'occasion de bien commencer la journée avec des nutriments bénéfiques pour le cœur, comme les fibres, les graisses insaturées et les protéines. Selon elle, un repas équilibré le matin aide aussi à stabiliser la glycémie, favoriser la satiété et augmenter les apports en fibres, des éléments associés à une meilleure gestion du cholestérol. Les flocons d'avoine doivent leur réputation à une fibre soluble appelée bêta-glucane.

Le gruau d'avoine est une source de bêta-glucane, une fibre soluble qui forme un gel dans le tube digestif et contribue à fixer le cholestérol, réduisant ainsi son absorption intestinale. Une consommation quotidienne d'environ 3 grammes de bêta-glucane pourrait contribuer à réduire le risque cardiovasculaire. Une revue de 17 études a également montré que l'avoine pouvait faire baisser le 'mauvais' cholestérol LDL et le cholestérol total, tout en améliorant les triglycérides et le cholestérol HDL, le 'bon' cholestérol.

Pour un petit-déjeuner plus complet, les experts recommandent d'ajouter des fruits, des noix ou des graines, ainsi qu'un lait enrichi en protéines. Le toast à l'avocat possède lui aussi des arguments intéressants pour la santé cardiaque. L'avocat apporte des fibres, mais surtout des acides gras mono-insaturés et des phytostérols naturels, associés au maintien d'un bon taux de cholestérol. Consommés dans le cadre d'une alimentation bénéfique pour le cœur, ces nutriments contribuent au maintien d'un taux de cholestérol sain.

Remplacer le beurre ou certaines pâtes à tartiner par de l'avocat peut ainsi être bénéfique.a même observé qu'ajouter un avocat par jour à son alimentation améliorait la qualité globale de l'alimentation et le profil lipidique sanguin. Les deux peuvent s'intégrer à un petit-déjeuner bénéfique pour le cœur et offrent des avantages différents. L'avoine agit surtout grâce à ses fibres solubles, tandis que l'avocat mise sur ses bonnes graisses. L'essentiel reste donc l'équilibre global de l'alimentation.

Les experts recommandent notamment de privilégier les fibres, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits et les bonnes graisses, dans l'esprit du régime méditerranéen ou du régime DASH. Elena Bizzotto est une journaliste freelance santé. Depuis octobre 2019, elle collabore avec le site Top Santé. Avant de rejoindre Top Santé, Elena a occupé divers rôles dans le domaine du journalisme et de l'écriture.

Elle a été journaliste pour Sante Magazine, où elle a exploré des sujets variés allant de la nutrition aux émotions humaines. Son parcours inclut également des contributions à des ouvrages publiés par des maisons d'édition telles que Marie Claire et Albin Michel, avec des titres notables comme Mama Saver et Un prénom, le choix d'une vie.

Son expérience couvre également une période significative chez L'Usine Nouvelle et Le Nouvel Observateur, où elle a approfondi ses compétences en rédaction et en reportage. Ses débuts en tant que journaliste stagiaire en Italie pour Il Tirreno ont marqué le début d'une carrière internationale, enrichissant son approche du journalisme. En parallèle de sa carrière journalistique, Elena a travaillé comme auxiliaire de crèche et professeur suppléant, montrant une adaptabilité remarquable et un engagement envers le développement des enfants.

Sa formation académique solide, incluant un Master en Lettres Modernes Appliquées de l'Université Paris-Sorbonne et une formation bimedia au CFPJ, témoigne de son engagement envers l'excellence professionnelle





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