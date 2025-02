WhatsApp, Hesaplarına Sosyal Medya Bağlantıları Ekleyebilir

WhatsApp, kullanıcılarının WhatsApp hesaplarına doğrudan sosyal medya hesapları bağlantısı eklemelerini sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik, Meta platformları arasında bağlantıyı kolaylaştırabilecek ve kullanıcı etkileşimini artıracak.

WhatsApp, yeni bir özellik test ediyor ki bu özellik kullanıcılara WhatsApp hesaplarına doğrudan sosyal medya hesapları bağlantısı ekleme imkanı sunuyor. Meta platformları arasında Instagram veya Facebook gibi platformlar arasında bağlantıyı kolaylaştırabilecek bir seçenek. WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını sosyal medya hesaplarıyla bağlantılandırabilecekleri yeni bir seçenek getiriyor.

Daha önce sadece profesyonel hesaplar için ayrılmış olan bu özellik, yakında herkesin erişebileceği hedefleniyor. Ancak bu yeni seçenek henüz kullanıcılara aktif değil. Bir önizleme, profil ayarlarına özel bir bölümün ekleneceğini gösteriyor, bu bölümde diğer sosyal hesaplara bağlantılar eklenebilecek. WhatsApp'ın farklı platformlardaki kullanıcı etkileşimini artırmak istediğinin açık olduğunu görüyoruz. \Şu an için mevcut tek entegrasyon Instagram'dır ancak Meta'ya ait diğer platformlar, resmi lansman öncesi eklenebilir. Mevcut profesyonel hesaplar için olan seçenekte olduğu gibi, bağlantının eklenmesi için kimlik doğrulaması gerekmeyecek. Ancak, kimlik hırsızlığını önlemek için çıkış öncesi bir doğrulama entegre edilebilir. \Sosyal medya entegrasyonunun WhatsApp'ta tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtmek önemlidir. Her kullanıcı, mesajlaşma hesabında diğer profillerini gösterip göstermeyeceğini seçebilir. Meta bu seçenekle, farklı platformları arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. WhatsApp bugün her ay yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcısına sahip, bu da Instagram'ın yaklaşık olarak aynı sayısına denk geliyor. Bu entegrasyonun iki uygulamanın kullanıcıları tarafından yaygınlaştırıldığında çekici olup olmadığını göreceğiz





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Whatsapp Sosyal Medya Meta Entegrasyon Kullanıcı Etkileşimi

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

WhatsApp : avec ces nouveautés, vos conversations ne seront plus jamais les mêmesCommencez 2025 en apportant un peu de couleur à vos discussions.

Lire la suite »

WhatsApp se met au selfie avec de nouvelles fonctionnalités pour enrichir vos conversationsWhatsApp lance de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur, notamment des effets de caméra et des stickers selfie, ainsi qu'une meilleure rapidité de publication des réactions aux messages.

Lire la suite »

WhatsApp : de nouvelles façons de discuterWhatsApp s'enrichit de nouvelles fonctionnalités visant à rendre les conversations plus créatives. De nouveaux effets de caméra pour les photos et vidéos, un système de réactions amélioré avec un double tap, et des stickers selfie sur Android.

Lire la suite »

WhatsApp se refait une beauté : quatre nouveautés à découvrirAvec des filtres pour appels vidéo, des stickers personnalisés et des réactions simplifiées, WhatsApp étend ses outils pour rendre les conversations plus créatives et interactives.

Lire la suite »

WhatsApp permet désormais de partager vos statuts sur Instagram et FacebookWhatsApp propose une nouvelle fonctionnalité permettant de partager automatiquement ses statuts sur Instagram et Facebook. Une option accessible depuis l’Espace Comptes de Meta.

Lire la suite »

WhatsApp s'intègre davantage à l'écosystème Meta avec de nouvelles options de connexionWhatsApp propose de nouvelles options de connexion pour simplifier l'expérience des utilisateurs disposant de plusieurs comptes Meta. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de se connecter à WhatsApp en utilisant les informations de leur compte Instagram, par exemple. Meta assure que la confidentialité des messages et appels personnels restera préservée.

Lire la suite »