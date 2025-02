WhatsApp : Comment Activer la Transcription des Messages Vocaux

Découvrez comment activer et utiliser la fonction de transcription des messages vocaux intégrée à WhatsApp. Cette fonctionnalité pratique vous permet de lire les messages vocaux au lieu de les écouter, améliorant ainsi votre expérience d'utilisation de l'application.

Application de messagerie WhatsApp intègre une fonction de transcription pour les messages vocaux reçus. Cette fonctionnalité, bien que très pratique, n'est pas activée par défaut et nécessite le téléchargement d'un pack de langue. Voici comment la configurer et l'utiliser.Depuis quelques mois, WhatsApp permet la transcription des messages vocaux envoyés par vos proches.

Grâce à cette fonction, vous n'avez plus besoin d'écouter les nombreux messages vocaux de vos contacts, vous pouvez les lire directement sur votre écran. Le processus de transcription est réalisé localement sur votre smartphone. Le seul problème, c'est que cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut et nécessite le téléchargement d'un pack linguistique. Lorsque vous recevez un message vocal, maintenez votre doigt appuyé sur celui-ci pour faire apparaître les options associées. Une fenêtre popup s'affichera, expliquant que les transcriptions de vos messages vocaux restent chiffrées de bout en bout. Appuyez sur « Transcrire » et patientez un instant. La transcription de votre message vocal devrait s'afficher automatiquement. Si vous échangez avec des contacts dans d'autres langues et qu'ils vous envoient également des messages vocaux, WhatsApp peut également les transcrire dans cette langue. Cependant, si le message est dans une autre langue que celle que vous avez configurée par défaut, la transcription ne se fera pas.Pour transcrire un message vocal dans une autre langue, maintenez de nouveau votre doigt appuyé sur le message vocal et sélectionnez l'option « Transcrire dans une autre langue ». Vous pourrez choisir une autre langue de transcription que WhatsApp téléchargera à la volée si cela n'a pas déjà été fait. Vous devrez ensuite valider le changement de langue en appuyant sur « OK ». En principe, vous n'aurez à réaliser cette opération qu'une seule fois lorsque vous essayerez de transcrire un message vocal dans une autre langue. WhatsApp sera capable de détecter automatiquement la langue du message vocal pour choisir l'une ou l'autre des langues que vous utilisez pour échanger.





