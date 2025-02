Western Digital vise 100 To avec les disques durs d'ici 2030

Western Digital présente son roadmap pour les disques durs, mettant l'accent sur l'utilisation massive de l'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) pour atteindre des capacités de stockage de 100 To d'ici 2030.

Western Digital , lors d'une présentation destinée à ses investisseurs, a dévoilé sa stratégie pour l'avenir des disques durs. Le constructeur a exprimé son optimisme concernant l'évolution des technologies d'enregistrement assisté par la chaleur, prévoyant qu'elles atteindront une capacité de stockage de 100 To d'ici 2030.

Sous l'effet de la démocratisation fulgurante des SSD, avec des prix toujours plus attractifs et des capacités qui augmentent sans cesse, les disques durs ont subi un recul ces dernières années. Cependant, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les constructeurs qui persistent sur ce marché continuent d'innover, et leurs recherches promettent des avancées. Si les SSD ont pris le pas sur les disques durs dans les configurations grand public fixes ou portables, ceux-ci conservent une utilité dans certains cas spécifiques. Grâce à leur rapport capacité/prix imbattable pour les grands volumes, les disques durs sont encore privilégiés dans le stockage « froid » de données nécessitant peu de débit et des temps d'accès rapides, ainsi que pour les cas où la demande en espace de stockage atteint des dizaines ou des centaines de To, voire plus, comme dans les centres de données, où le coût des SSD serait prohibitif. Western Digital a donc présenté à ses investisseurs sa vision pour les disques durs des années à venir. Selon cette roadmap, le fabricant compte adopter massivement l'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR). Cette technologie permettra d'atteindre des capacités de 36 To avec l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR) et jusqu'à 44 To avec l'enregistrement à surface multiple de type UltraSMR (USMR). Le HAMR, déjà utilisé dans certains modèles de disques durs du marché, sacrifie les performances d'écriture au profit d'une augmentation de la densité de données en superposant légèrement les pistes sur les plateaux du disque dur. Western Digital précise également que le HAMR est actuellement testé à grande échelle par deux de ses clients, sans toutefois donner plus de détails. Cependant, des capacités aussi élevées exigeront des adaptations de l'architecture même du stockage physique, notamment en utilisant une technologie de mémoire flash du constructeur pour stocker diverses métadonnées. Comme toujours, il s'agit d'une vision à long terme qui évoluera en fonction des progrès de la recherche et des changements du marché.





