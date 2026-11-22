Après son troisième match à 50 points en carrière, Victor Wembanyama a ouvert le débat sur le stat-padding en NBA avant de nuancer ses propos en citant ses concurrents comme modèles.

Victor Wembanyama a réalisé une nouvelle performance remarquable lors de la victoire des Spurs contre les Pelicans, en inscrivant 50 points pour la troisième fois de sa carrière, un exploit que peu de joueurs ont réussi dans l'histoire de la NBA.

Juste après le coup de sifflet final, il a été interrogé au micro de DAZN, un exercice qu'il évite habituellement. Il a répondu avec le sourire qu'il n'était pas très doué pour le stat-padding, c'est-à-dire le gonflage des statistiques personnelles en forçant les tirs au détriment de la réussite collective. Sa réponse a été largement interprétée comme une pique adressée à certains de ses pairs, anciens ou actuels.

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Réaction sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés, certains imaginant que le Français visait directement ses concurrents dans la course au trophée de MVP cette saison. Une heure plus tard, lors de sa conférence de presse, il a tempéré ses propos. Il a expliqué qu'il existait peut-être une manière éthique de marquer 50 points, tout en renvoyant la question aux journalistes.

Selon lui, les grands joueurs ne pensent pas à ce genre de considérations, et il a cité LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic comme exemples. Il a également reconnu avoir, lui aussi, un peu pratiqué le stat-padding en fin de rencontre.

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Alors qu'il totalisait 47 points, il a tenté un tir à trois points en step-back afin d'atteindre la barre des 50 points, un geste qui, selon ses propres mots, ne rentre pas dans le cadre du basket éthique. Wembanyama a aussi établi un parallèle avec un autre grand recordman de l'histoire de la ligue, estimant qu'il ne pensait pas à faire une passe plutôt que d'atteindre les 100 points lors de sa fameuse soirée.

Sa mentalité face au stat-padding

Le joueur natif du Chesnay, qui compte près de 200 matchs en NBA, soit 197 rencontres à ce jour, aurait pu atteindre la barre des 50 points plus de trois fois. Il lui aurait suffi de prendre davantage de tirs, de continuer à jouer et à scorer alors que la rencontre était déjà pliée, ou de penser davantage à lui-même qu'à son équipe. Mais ce n'est ni sa mentalité, ni celle de son équipe.

Son entraîneur Mitch Johnson l'a d'ailleurs sorti à plusieurs reprises des matchs alors qu'il se rapprochait de ses records personnels. Dans une ligue où les chiffres et les statistiques sont omniprésents, ce type de débat individuel reviendra forcément. Pour se défendre, le joueur peut toujours s'appuyer sur l'argument de la réussite collective. Les Spurs occupent actuellement la tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 3 défaites, après avoir atteint les finales NBA la saison précédente.

Son succès individuel s'accompagne donc de résultats collectifs. Reste que, pour atteindre son objectif de remporter le trophée de MVP cette saison, il devra continuer à faire exploser les compteurs, sans que les questions sur l'éthique de ses performances ne disparaissent pour autant.