Wembanyama mène les Spurs à Chicago après un retournement historique

Victor Wembanyama inscrit 32 points pour propulser les Spurs au sommet de l'Ouest. San Antonio renverse Chicago et signe sa dixième victoire consécutive.

Victor Wembanyama a inscrit 32 points, pris 9 rebonds et réalisé 5 contres lors de la victoire des Spurs à Chicago (119-124), ce mercredi. Menés de 22 points, les Texans ont renversé les Bulls pour signer leur dixième succès consécutif en NBA. Deux jours après ses 40 points contre Phoenix, l'intérieur français a de nouveau terminé meilleur marqueur de son équipe, mercredi 11 novembre, lors du déplacement à Chicago. Avec 32 points à 13/18 aux tirs, 9 rebonds, 5 contres et 2 interceptions en 32 minutes, il a largement contribué à la victoire des Texans, pourtant mal engagés face aux Bulls.

Performance exceptionnelle et dynamique victorieuse

Ce dixième succès consécutif permet à San Antonio d'afficher un bilan de 10 victoires pour 2 défaites, juste derrière les Golden State Warriors dans la hiérarchie de la NBA Western Conference. Wembanyama a confirmé son excellente forme offensive en terminant meilleur marqueur de son équipe pour la seconde rencontre consécutive. Le tricolore a converti 13 de ses 18 tentatives, dont 2 sur 6 à 3-points, tout en ajoutant 4 lancers francs à son compteur personnel.

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Son activité défensive a également pesé lourdement dans la balance avec cinq contres réussis, même si les Bulls ont longtemps réussi à éloigner le Français du cercle. Les Bulls ont notamment profité de leur adresse extérieure pour prendre rapidement les commandes et créer un écart redoutable. Cette dominance apparente masquait une fragilité tactique que les Texans ont su exploiter dans les dernières périodes de la rencontre.

Domination initiale et déséquilibre offensif

Avec 41 points inscrits dans le premier quart-temps (41-29), puis une avance portée à 22 unités (64-42) au cours du deuxième, les joueurs de Chicago semblaient en mesure de mettre fin à la série texane. Ils avaient notamment réussi 10 de leurs 12 premières tentatives à 3-points, créant un fossé technique difficile à combler. La pression exercée sur les Spurs semblait insurmontable à ce moment précis de la rencontre.

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Les Bulls ont utilisé leur tir extérieur pour déséquilibrer la défense adverse et prendre l'avantage. Cette stratégie a fonctionné pendant deux périodes, mais n'a pas résisté au retour en force de la formation texane. L'écart s'est creusé jusqu'à atteindre des sommets, donnant l'impression que le match était déjà joué avant la pause.

Renversement tactique au retour des vestiaires

Menés 70-56 à la mi-temps, les Spurs ont complètement inversé la tendance au retour des vestiaires. Un 18-3 pour commencer le troisième quart-temps leur a permis d'effacer leur retard en quelques minutes, profitant notamment de cinq pertes de balle adverses. San Antonio a ensuite pris l'avantage avant de faire la différence dans le dernier quart-temps, grâce à une séquence de 11-2 décisive.

Les Texans ont finalement remporté la seconde période 68-49, réalisant l'exploit de transformer un désastre potentiel en une victoire confortable. Cette réaction collective démontre la résilience mentale et la profondeur de banc dont dispose l'équipe. La capacité à changer de rythme et de stratégie a été déterminante dans cette réussite.

Motivation intérieure et suite de la saison

Victor Wembanyama a parlé de l'ambiance dans le vestiaire après un premier quart comme celui de cette rencontre, qualifiant le groupe de concentré. Il a précisé : "Focus. Pas d'inquiétude, mais une préoccupation appropriée. À un moment donné, il faut juste le faire. Le dire ne veut pas vraiment dire quelque chose." Cette déclaration souligne l'approche pragmatique de la star française face à l'adversité.

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Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l'actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu'il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe. Son expertise apporte une perspective unique sur la progression de Wembanyama et de son équipe cette saison.