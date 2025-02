Wembanyama Exploite une Faille du Règlement au Skills Challenge, Mais Se Faut Disqualifié

Victor Wembanyama et Chris Paul ont tenté une stratégie audacieuse au Skills Challenge du All-Star Weekend, balançant les ballons le plus vite possible sans viser. La paire a été disqualifiée pour avoir violé l'esprit du jeu, malgré un temps impressionnant.

Victor Wembanyama a vécu un premier All-Star Weekend mémorable, pour le moins inattendu. Lors du Skills Challenge , il a décidé d'une stratégie audacieuse avec son coéquipier Chris Paul : balancer les ballons le plus rapidement possible, sans se soucier de la précision ou de l'exécution correcte des gestes techniques. L'objectif était simple : battre le chrono.

Le duo des San Antonio Spurs a effectivement réalisé un temps impressionnant de 47''9, mais cette approche a été mal accueillie par le public et les officiels de la NBA. Les huées ont fusé du Chase Center et le duo a été disqualifié pour avoir violé l'esprit du jeu, même si Wembanyama et Paul ont tenté de justifier leur tactique en s'appuyant sur une interprétation du règlement.Malgré cette disqualification, Wembanyama a pris la situation avec philosophie, reconnaissant que l'idée lui revenait et affirmant qu'il ne le regrettât pas. Il a souligné que si le challenge permettait une telle exploitation, cela témoignait d'une faille dans les règles. Donovan Mitchell, vainqueur du concours avec Evan Mobley, a quant à lui condamné la tactique de Wembanyama et Paul, la qualifiant d'intelligente mais non conforme aux règles du jeu. L'incident a cependant généré plus de rires que de controverse, surtout en raison de la légèreté de la réaction de Wembanyama et de la performance impressionnante réalisée malgré la disqualification. Ce premier All-Star Weekend de Wembanyama restera donc gravé dans les mémoires, non pas pour sa maîtrise du Skills Challenge, mais pour son audace et son sens de l'humour





Victor Wembanyama Chris Paul NBA All-Star Weekend Skills Challenge Disqualification

