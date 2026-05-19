Wembanyama et les Spurs s'imposent avec éclat face au Thunder en finale de conférence Ouest

Victor Wembanyama a porté les San Antonio Spurs vers une victoire historique contre Oklahoma City lors du premier match de la finale de conférence Ouest, signant une performance monumentale de 41 points et 24 rebonds.

Le monde du basket-ball a été le témoin d'un événement prodigieux ce lundi 18 mai 2026, alors que les San Antonio Spurs affrontaient le Thunder d'Oklahoma City pour l'ouverture de la finale de conférence Ouest.

Dans un match d'une intensité rare, les Texans sont parvenus à s'imposer sur le terrain de leurs adversaires avec un score final de 122 à 115, après deux prolongations irrespirables. Cette victoire inaugurale est d'autant plus remarquable que les Spurs ont dû composer sans leur meneur De'Aaron Fox, touché à la cheville.

Face au champion en titre, la jeunesse san antonienne a fait preuve d'une résilience et d'une détermination exemplaires, prouvant que l'envie de vaincre peut combler un manque d'expérience dans les moments les plus critiques des play-offs NBA. Au cœur de ce succès historique se trouve Victor Wembanyama, dont la performance a tout simplement été monumentale.

Le prodige français de 22 ans a signé une feuille de match entrée dans les annales avec 41 points, 24 rebonds, 3 passes et 3 contres. En réalisant un tel exploit dès son premier match de finale de conférence, Wembanyama égale un record de précocité détenu jusqu'alors par la légende Wilt Chamberlain.

Le Français a non seulement dominé les airs, mais il a également scellé le sort de la rencontre grâce à un contre décisif à seulement 15 secondes de la fin de la seconde prolongation. Malgré sa troisième place dans la course au titre de MVP, le joueur a affiché une humilité et une ambition débordantes, déclarant vouloir apprendre encore davantage pour remporter le trophée Michael Jordan à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

L'aspect collectif a également joué un rôle primordial dans ce dénouement. Si Wembanyama a été le fer de lance, l'apport des rookies a été déterminant. Dylan Harper, titulaire en remplacement de Fox, a été étourdissant avec 24 points, 11 rebonds, 6 passes et 7 interceptions. De son côté, Stephon Castle, élu rookie de l'année en 2025, a contribué avec 17 points et 11 passes.

Ensemble, ils ont réussi l'exploit de limiter Shai Gilgeous-Alexander, la star du Thunder, à 24 points avec un faible pourcentage au tir, appliquant une défense étouffante qui a neutralisé les circuits offensifs d'Oklahoma City durant une grande partie de la rencontre. Le scénario du match a été un véritable duel psychologique et physique, l'écart ne dépassant jamais les 10 points sur l'ensemble des 58 minutes de jeu.

Le Thunder, porté par un Alex Caruso exceptionnel avec 31 points, a lutté courageusement pour revenir au score. Après une première prolongation terminée sur un score de 101-101, Wembanyama a pris le contrôle total de la seconde période supplémentaire. Il a inscrit neuf points, dont deux dunks puissants, et a fait preuve d'une précision chirurgicale sur la ligne des lancers francs.

Cette victoire donne un avantage psychologique majeur aux Spurs avant le match 2 prévu ce mercredi, toujours en Oklahoma, alors que la franchise de San Antonio semble désormais convaincue qu'elle possède les armes nécessaires pour aller décrocher le titre ultime





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