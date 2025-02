Wembanyama et Fox dominant face aux Wizards, les Spurs s'imposent à Washington

Les San Antonio Spurs ont repris leur marche en avant en dominant les Washington Wizards (131-121) lors d'une soirée « French Heritage Night » à Washington. Victor Wembanyama et De'Aaron Fox ont démontré leur potentiel fulgurant avec un total de 61 points.

Après deux défaites consécutives, la franchise texane des San Antonio Spurs a retrouvé le chemin de la victoire à Washington face aux Wizards (131-121). Victor Wembanyama et son nouveau coéquipier De'Aaron Fox ont été particulièrement dominants, totalisant 61 points.

La rencontre, qui a eu lieu lors d'une soirée « French Heritage Night » à la Capital One Arena de Washington, a été l'occasion de célébrer l'arrivée de Victor Wembanyama avec les Spurs, face à son ancien coéquipier de Boulogne-Levallois Metropolitans (2022-2023), Bilal Coulibaly. Bien que le match ait été globalement serré et finalement remporté par les visiteurs, il a surtout mis en lumière le potentiel explosif du duo Wembanyama-Fox. Le Français a inscrit 31 points, capturé 15 rebonds, délivré 4 passes et réalisé 3 contres, tandis que l'ancien joueur de Sacramento a ajouté 30 points, 4 rebonds et 6 passes à son compteur. Pour les Wizards, Coulibaly, malgré une performance mitigée (10 points à 4 sur 9 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes), a marqué un moment fort de la soirée avec un dunck spectaculaire sur Wembanyama. Cette réalisation constitue une petite consolation pour l'ailier, qui était le seul joueur français en action pour Washington, Alexandre Sarr étant toujours absent en raison d'une blessure à la cheville gauche.Cette victoire est d'autant plus importante pour les Spurs (23 victoires - 28 défaites), qui enchaînent six défaites sur leurs dix dernières confrontations, dont les deux matchs disputés à Paris. Le retard de la franchise sur les places qualificatives pour le play-in semble toujours important. Golden State (27 victoires - 26 défaites) et Sacramento (27 victoires - 26 défaites), respectivement 10e et 9e, possèdent quatre victoires d'avance. Washington (9 victoires - 44 défaites) reste bon dernier de la NBA





