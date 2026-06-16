Wegovy et Mounjaro : remboursement, mécanisme d'action et bénéfices pour la santé des patients obèses

À compter du 15 juin 2026, les analogues du GLP‑1 Wegovy et Mounjaro sont remboursés en France. Le texte détaille leur mode d'action, les critères d'éligibilité, les résultats cliniques en perte de poids et leurs effets bénéfiques sur les comorbidités de l'obésité, selon le Pr Boris Hansel.

Wegovy et Mounjaro : deux médicaments à base d'analogues du glucagon‑like peptide‑1 ( GLP‑1 ) qui sont désormais remboursés par l'Assurance maladie à partir du 15 juin 2026.

Cette mesure, annoncée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, fait de la France le premier pays de l'Union européenne à garantir un accès pérenne à ces traitements pour les patients qui en ont besoin. Selon le ministère, près d'un million de Français pourraient être éligibles, à condition de remplir des critères précis d'éligibilité et de suivi médical.

Les deux molécules, le semaglutide commercialisé sous le nom de Wegovy et le tirzepatide, vendu sous l'appellation Mounjaro, sont administrées par injection et ont été initialement développées pour le traitement du diabète de type 2. Les études cliniques ont rapidement montré que ces agonistes du récepteur GLP‑1 entraînaient une perte de poids significative, ce qui a conduit à les proposer, à des dosages adaptés, aux personnes souffrant d'obésité.

Le principe d'action repose sur la mimétique d'une hormone intestinale, le GLP‑1, libérée naturellement lors des repas. En activant les récepteurs du GLP‑1, ces médicaments ralentissent la vidange gastrique, augmentent la sensation de satiété et réduisent l'appétit, ce qui conduit à un apport calorique moindre. Le semaglutide (Wegovy) permet, selon les essais, une perte moyenne de 15 % du poids initial, tandis que le tirzepatide (Mounjaro) atteint environ 20 % dans les mêmes conditions.

En pratique quotidienne, les résultats sont un peu plus modestes, autour de 10 % de perte de poids, mais restent largement supérieurs à ceux obtenus avec les seules mesures diététiques et l'activité physique. Le professeur Boris Hansel, endocrinologue‑nutritionniste à l'hôpital Bichat, souligne que l'impact de ces traitements dépasse la simple réduction du poids.

Il rappelle que l'obésité est une maladie chronique, associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de maladies rénales, de maladies du foie, ainsi que d'apnées du sommeil. En améliorant le métabolisme et en réduisant la graisse corporelle, Wegovy et Mounjaro contribuent à diminuer la prévalence de ces complications, augmentant ainsi la durée de vie en bonne santé des patients.

Le remboursement est conditionné à l'échec d'une prise en charge nutritionnelle (moins de 5 % de perte de poids après six mois), à la mise en place d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue, ainsi qu'à la prescription d'un professionnel de santé spécialisé (gastro‑entérologue, endocrinologue, diabétologue ou nutritionniste) dans un établissement de soins médicaux et de réadaptation. Le contrôle des prescriptions a été renforcé afin d'éviter tout détournement des médicaments destinés aux diabétiques, tout en garantissant un approvisionnement suffisant pour les patients qui en ont réellement besoin





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