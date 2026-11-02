Wegovy comprimé : disponibilité, efficacité et encadrement médical contre l'obésité

Découvrez les conditions d'obtention du Wegovy en comprimé, disponible en France depuis le 2 novembre. Efficacité, effets secondaires et avis du Pr Boris Hansel sur ce traitement anti-obésité.

Le médicament contre l' obésité Wegovy fait son entrée en pharmacie sous une nouvelle forme ce 2 novembre en France. Jusqu'à présent, ce traitement n'était disponible qu'en injection, mais sa commercialisation en comprimé marque une étape importante pour l'accès aux soins. Cette arrivée intervient alors que les laboratoires Novo Nordisk et Eli Lilly intensifient leur concurrence sur ce marché en pleine expansion.

Efficacité et composition du traitement

Le comprimé contient le même composé actif que la forme injectable, mais à une dose nettement plus élevée. La dose orale est dix fois plus forte que celle administrée par voie sous-cutanée. Malgré cette différence de concentration, l'effet thérapeutique reste identique. Les études cliniques démontrent une réduction du poids d'environ 12 pour cent liée au médicament, à laquelle s'ajoutent 3 pour cent grâce aux efforts diététiques des patients.

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En moyenne, un patient pesant cent kilos peut espérer atteindre quatre-vingt-huit kilos. Cependant, les résultats varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains sont de forts répondeurs et perdent beaucoup de poids, tandis que d'autres montrent peu d'efficacité. Il est donc crucial de gérer les attentes et de surveiller attentivement chaque cas individuel pour éviter une perte de poids excessive ou inefficace.

Coût et remboursement actuel

À son lancement initial, le comprimé de Wegovy n'est pas pris en charge par l'Assurance maladie française. Le laboratoire n'a actuellement pas déposé de demande de remboursement pour cette nouvelle forme galénique. En France, les injections étaient disponibles depuis 2024, mais ne sont remboursées que depuis la mi-juin. Selon Novo Nordisk, environ cent mille patients utilisent déjà le Wegovy injectable dans l'hexagone.

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Ce chiffre ne prend pas en compte les prescriptions dans le cadre du diabète, qui concernent plusieurs millions de personnes. Pour l'obésité spécifiquement, on se situe autour de cent mille patients selon les estimations des laboratoires, bien qu'aucune donnée officielle précise ne soit encore disponible. L'engouement pour ces traitements coupe-faim se confirme, avec des ventes en hausse constante depuis leur prise en charge partielle.

Encadrement médical et risques

Le professeur Boris Hansel, endocrinologue et chef de l'unité nutrition à l'hôpital Bichat à Paris, insiste sur la nécessité d'un encadrement strict. Il souligne que la reprise de poids est un risque quasiment certain après l'arrêt du traitement, car le médicament réduit l'appétit de manière significative. Une prise en charge initiale est donc recommandée avant toute prescription pour mettre en place des habitudes durables.

Quand on arrête le médicament, l'appétit revient naturellement. Le professeur Hansel explique qu'une prise en charge comportementale est indispensable, même si elle ne permet pas toujours de maigrir immédiatement. Cette étape préalable améliore le bien-être général et prépare le terrain pour l'utilisation du traitement. Elle reste essentielle pour éviter l'effet yoyo et assurer une évolution saine sur le plan nutritionnel.

Effets secondaires et surveillance

Les effets indésirables peuvent être variés et concernent principalement le système digestif. Parmi les symptômes rapportés, on retrouve des nausées, des vomissements, des diarrhées, des constipations, des reflux acides et des éructations. Chaque patient n'est pas sensible de la même manière à ces effets, ce qui rend la personnalisation des doses cruciale.

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Il est primordial d'établir un lien permanent avec des experts de santé. Une surveillance attentive permet d'adapter les doses correctement et de bien évoluer sur le plan nutritionnel. L'utilisation de ces traitements ne doit pas se faire de manière isolée, mais dans le cadre d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire pour garantir la sécurité et l'efficacité du traitement sur le long terme.