Weekly Horoscope: Predictions for Each Zodiac Sign

The horoscope provides personalized predictions for each zodiac sign, covering love, work, and health aspects. It also includes the personality and horoscope for the week and month.

Les astres alignent leurs énergies pour offrir des prédictions uniques à chaque signe du zodiaque. Que vous soyez Bélier passionné, Taureau pragmatique ou Poissons rêveur, l'horoscope hebdomadaire sur 21 mars - 20 avril.

Que réservent les astres aux Béliers ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Bélier mais aussi son horoscope de la semaine et du mois. La conjonction Jupiter-Venus vous apporte du réconfort, vous rapproche de l’être aimé, vous donne envie de fonder un foyer et d’apprécier la vie de famille.

Mercure vous murmure d’écouter votre imagination, Saturne vous encourage à aller dans l’action, et si allier les deux était possible ?21 avril - 20 mai. Que réservent les astres aux Taureaux ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Taureau mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

Avec Jupiter qui rejoint Venus, votre côté casanier et accès sur la famille et le foyer est encore plus fort. Avec Mars dans votre signe, vous déplacez des montagnes, faites preuve de ténacité et de dynamisme à toute épreuve pour obtenir votre promotion. Que réservent les astres aux Gémeaux ? Amour, travail, forme...

Retrouvez ici la personnalité complète du Gémeaux mais aussi son horoscope de la semaine et du mois. Votre Soleil brille face à la Lune noire et brouille votre vision de l’amour ou de l’autre. Elle peut aussi au contraire vous obliger à voir la vérité en face et à ne plus vous aveugler vis-à-vis de vos attentes.

Jupiter et Venus vous aident à mettre en place votre sécurité financière en posant des actions précises et en récoltant le fruit de votre travail. Que réservent les astres aux Cancers ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Cancer mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

C’est une semaine de reconnexion à vos besoins profonds, où vous entrez en lien avec l’autre, où votre sécurité intérieure est apaisée. Des opportunités sont à saisir, des actions à mener. Jupiter et Venus vous propulsent dans une semaine riche de sens, de rencontres, de solutions, d’ouvertures. Que réservent les astres aux Lions ?

Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Lion mais aussi son horoscope de la semaine et du mois. La conjonction Jupiter-Venus vous aide à laisser vos problèmes derrière vous et à voir la vie avec des lunettes roses. Une semaine où votre chakra du cœur s’ouvre, où votre amour s’exprime, où les connexions d’âme vous réchauffent le cœur et le corps.

Mars vous pousse dans vos projets, vous soutient dans vos démarches et vous transmet niaque et volonté pour gravir les échelons. Que réservent les astres aux Vierges ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète de la Vierge mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

Jupiter et Venus vous apportent des solutions, vous trouvez les moyens pour résoudre un problème ou entamer un projet qui vous parait juste pour vous. Que réservent les astres aux Balances ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète de la Balance mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

La conjonction Venus-Jupiter brille depuis votre mission de vie, elle est porteuse de bonnes nouvelles, de chance, d’abondance, d’opportunités à saisir. Que réservent les astres aux Scorpions ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Scorpion mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

Une semaine intense et passionnée. Mars depuis votre signe opposé réveillent vos chakras, vos pulsions, vos désirs et vos envies. Jupiter et Venus vous offrent des opportunités à saisir, des décisions à prendre, un nouveau chemin à entreprendre, un projet à définir.23 novembre - 21 décembre. Que réservent les astres aux Sagittaires ?

Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Sagittaire mais aussi son horoscope de la semaine et du mois. La Lune noire dans votre signe vous ouvre les yeux sur votre relation, sur ce qui est essentiel pour vous et vous pousse à changer de comportement. Jupiter et Venus soulèvent des questions, réouvrent des vieux dossiers, mais elles vous transmettent aussi les actions à mener pour apporter des solutions à vos problèmes.

Que réservent les astres aux Capricornes ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Capricorne mais aussi son horoscope de la semaine et du mois. La conjonction Jupiter-Venus dans votre signe de cœur est synonyme de réconciliation, d’apaisement, d’élan du cœur, de reconnexion à l’autre.

Mars soutient vos initiatives et vous aide à faire chaque chose l’une après l’autre consciencieusement et avec discernement. Que réservent les astres aux Verseaux ? Amour, travail, forme... Retrouvez ici la personnalité complète du Verseau mais aussi son horoscope de la semaine et du mois.

Une semaine où la tendresse, la douceur et la sincérité sont mises en avant, vous pouvez déposer votre armure et vos valise





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