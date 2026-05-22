Weekend market guide in Gard, France

A comprehensive guide to the markets and brocantes in the Gard department, France, during the weekend of May 23, 25, and 24. Includes information on exhibitors, timings, and locations.

Où chiner ce week-end ? Les marchés aux puces, brocantes, vide-greniers dans le Gard , ce samedi 23, dimanche 24 mai et lundi 25 mai.85e brocante passion. 90 exposants. 6 h à 17 h.

Place Charles-David, Villeneuve-lès-Avignon. Gratuit. 06 08 94 71 70.9 h à 17 h. Village du brocanteur, 154 avenue Ampère, Vauvert. Gratuit. 07 58 15 50 72.

Brocante. 6 h à 16 h. Bistro des arènes, 4 avenue des Arènes, Beaucaire. Gratuit. 06 64 15 71 81 ou 09 53 89 06 27.16 h à 23 h. Ferme de La Bégude, route de Barjac, Saint-Victor-de-Malcap.

Gratuit. 06 28 06 29 99. Grande brocante du samedi. 80 exposants. Tarif exposant 6 m x 4 m : 20 € avec véhicule. 6 h à 13 h. Esplanade des Arènes, Sommières.

Gratuit. 06 82 47 87 33 ou 06 80 85 89 22. Puces de la Fontaine. 6 h à 12 h. Place de la Fontaine, Saint-Bonnet-du-Gard. Gratuit. 06 22 16 04 54.

Puces du samedi. 80 exposants. Tarifs exposants : 10 €. 7 h à 13 h. Place de l’Esplanade, Saint-Ambroix. Gratuit. 04 66 24 00 02.

Puces du samedi. Tarif exposant : 8 € à 13 €. 7 h à 12 30. Maison pour tous, place du Millénaire, Saint-Christol-lès-Alès. Gratuit. 06 28 50 07 94 ou 07 67 47 03 48.

Vide-greniers. 8 h à 16 h. Ehpad Labahou, 350 chemin du Château, Anduze. Gratuit. 07 82 93 45 85. Vide-greniers. 9 h à 14 h.

Foyer socio-culturel, 84 rue du Temple, La Rouvière. Gratuit. 06 95 86 08 16. Marché et brocante. 200 exposants. Tarifs exposant : 5 à 20 €. 7 h à 14 h 30. 500 chemin du Moulin Gazay, Nîmes.

Gratuit. 06 35 28 76 68. Vide-greniers des pompiers. 20 exposants. 7 h à 18 h. Place Martial-Bonnefond, Goudargues. Gratuit. 06 07 70 71 61.

Vide-greniers. 8 h à 17 h. Salle des fêtes Saint-Marcel-de-Careiret, 514 ancienne route de Bagnols, Saint-Marcel-de-Careiret. Gratuit. 06 10 56 57 68. Vide-derniers du pastoralisme. 9 h à 16 h.

Village, Les Plantiers. Gratuit. 09 65 15 09 00 ou 06 89 14 22 75. Vide-greniers de Rimbaud. 100 exposants. Tarif exposant : 10 €. 7 h à 17 h.

Parc Arthur-Rimbaud, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Bagnols-sur-Cèze. Gratuit. 06 81 84 25 40. Vide-greniers festif. 10 h à 18 h. Stade, chemin du Stade, Issirac.

Gratuit. 06 79 03 52 18 ou 06 28 84 57 56. Vide-greniers. 50 exposants. 7 h à 17 h. Boulodrome, Montaren-et-Saint-Médiers. Gratuit. 07 69 46 91 55 ou 06 65 59 83 85.

Marché et brocante. 200 exposants. Tarifs exposant : 5 € à 20 €. 7 h à 14 h 30. 500 chemin du Moulin Gazay, Nîmes. Gratuit. 06 35 28 76 68. Bisous a tous





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