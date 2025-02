Week-end noir pour les transports parisiens : grèves et travaux paralysent les RER

Grèves et travaux se conjuguent pour créer un week-end noir dans les transports parisiens. Le RER A est fortement perturbé, tandis que les RER B et D connaîtront des perturbations importantes en raison de travaux. Des perturbations sont également prévues sur les lignes H et K du Transilien, ainsi que sur les TER Paris-Laon et Paris-Beauvais.

Paris se prépare à affronter un vendredi et un week-end noir dans les transports en commun. Une grève sur le RER et d'importants travaux à la gare du Nord annoncent des perturbations importantes et invitent les usagers à anticiper et à ajuster leurs trajets. La grève , menée par des agents mécontents des dysfonctionnements du nouvel outil de gestion des plannings, affecte principalement le RER A, avec une circulation réduite à deux trains sur trois en moyenne sur toutes les branches.

Sur les branches Saint-Germain-en-Laye, Marne-la-Vallée – Chessy et Boissy-Saint-Léger, l'interconnexion sera maintenue à Nanterre Préfecture. Sur les branches Cergy-le-Haut et Poissy, le trafic sera également perturbé avec trois trains sur quatre en circulation. Les RER B et D, épargnés par la grève, connaissent néanmoins des perturbations importantes en raison de travaux d'ampleur. Le remplacement du pont des Cathédrales à Saint-Denis, datant de 1894, entraînera une réduction drastique du trafic, avec environ un train sur deux en circulation. L'interconnexion sera également suspendue entre les RER B et D à la gare du Nord. Ces perturbations toucheront également les lignes H et K du Transilien ainsi que les TER Paris-Laon et Paris-Beauvais. Il est fortement recommandé d'éviter les lignes touchées et la gare du Nord jusqu'à lundi inclus. Des travaux d'ampleur sur la ligne D entraîneront une interruption complète du trafic entre la gare de Lyon et la gare du Nord jusqu'au 24 février, les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Les autorités anticipent un report de fréquentation sur la ligne 4 du métro, qui pourrait être surchargée. Des interruptions de trafic sont également prévues sur la ligne K, entre la gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, et sur la ligne H, entre Creil et la gare du Nord.





