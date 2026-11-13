Week-end Harry Potter à Londres : Vol et Studio Warner inclus à 369 euros

Partez à Londres avec Cdiscount Voyages pour 369 euros. Vol, hôtel Novotel et visite des studios Harry Potter inclus pour un séjour magique avec la famille.

Cdiscount Voyages propose une escapade à Londres et aux studios Harry Potter à partir de 369 euros par personne. L'offre comprend le vol aérien et un séjour à l'hôtel Novotel London West & Harry Potter 4*. Cette formule tout compris s'adresse aux fans désireux de vivre une expérience immersive dans le pays du sorcier.

Une immersion au cœur des studios de tournage

L'itinéraire inclut une entrée par personne pour la visite guidée The Making of Harry Potter aux Warner Bros Studio. Les visiteurs pénètrent dans l'univers réel de la saga à travers les décors emblématiques. Ils arpenteront les pavés de Diagon Alley et ses devantures. Le magasin de baguettes Ollivander et la boutique Fleury and Bott sont visibles sur place.

Also read Calendriers de l’Avent 2026 : Disney, Harry Potter, Squishies… 22 idées pour émerveiller les enfants avant Noël

Le trajet se poursuit vers le célèbre quai 9 ¾ et le Poudlard Express. Les amateurs retrouveront également les accessoires iconiques de l'œuvre. La moto de Hagrid est exposée dans les lieux. Cdiscount Voyages a intégré cette excursion culturelle directement dans le forfait de réservation.

Un hébergement de qualité à l'hôtel Novotel

Le séjour se déroule à l'hôtel Novotel London West & Harry Potter 4*. Les voyageurs logent en chambre double standard de décoration contemporaine. L'établissement dispose de deux restaurants pour les repas. L'un d'eux se spécialise dans la préparation de viandes et poissons grillés.

Advertisement

Un lounge-bar ouvert sur un patio complète l'offre de restauration. Il propose un espace idéal pour un apéritif après les visites. Le point de rencontre pour les activités est précisé sur le document de voyage fourni par Cdiscount Voyages. Les participants quittent simplement leur chambre pour rejoindre le guide.

La découverte emblématique de Londres

En dehors des studios, les voyageurs explorent les boutiques et lieux de Londres. Le parcours inclut la visite de Buckingham Palace. Oxford Street est également mentionnée comme une étape shopping incontournable. Cette approche permet de combiner magie et tourisme classique.

L'offre fonctionne avec un vol inclus depuis l'aéroport le plus proche de chez le voyageur. Cdiscount Voyages recommande de réserver rapidement car les places sont limitées. Cette proposition s'adresse spécifiquement aux familles avec enfants.

Contexte éditorial et indépendance

BFMTV a réalisé ce contenu via son équipe shopping indépendante. La rédaction de BFMTV.com n'intervient pas sur ce dossier. Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier. BFMTV perçoit une rémunération sur les achats via les liens.