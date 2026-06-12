Week‑end festif dans la Manche : plus de vingt vide‑greniers et brocantes du 13 au 14 juin 2026

Une vingtaine de vide‑greniers et brocantes envahissent la Manche ce week‑end, avec des emplacements à prix libre, restauration sur place et animations variées, du tri de printemps aux concerts et feux d'artifice.

Du nord au sud du département de la Manche , le week-end du 13 et du 14 juin 2026 sera ponctué d'une véritable ruée vers les vide‑grenier s et brocantes.

Plus d'une vingtaine d'événements se succéderont, offrant aux habitants comme aux visiteurs la possibilité de dénicher objets d'occasion, pièces de collection, créations artisanales et produits locaux. Chaque marché présente ses propres spécificités, du grand tri de printemps à OSM Réception, où les exposants peuvent choisir entre un espace intérieur à dix euros la table ou un emplacement extérieur à deux virgule cinquante euros le mètre, à la brocante familiale organisée par les Amis de l'Amont‑Quentin dans la rue d'Alsace, avec deux mètres gratuits puis un tarif de deux virgule cinquante euros le mètre supplémentaire.

Les organisateurs mettent un point d'honneur à proposer une restauration sur place, allant des crêpes et barbecues aux grillades‑frites, en passant par des buvettes classiques, afin de créer une ambiance conviviale et gourmande pour les exposants comme pour le public





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