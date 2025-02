Week-end ensoleillé pour les vacances d'hiver

Météo-France prévoit un week-end ensoleillé et frais pour les vacances d'hiver des zones C et B. Le soleil sera omniprésent samedi, avec des températures douces dans le sud. Dimanche, quelques nuages et des éclaircies sont attendus, avec des températures plus variables. Le début de semaine promet également un beau temps en zone alpine et dans les Pyrénées.

Ce week-end de vacances d'hiver , les élèves des zones C et B profiteront de congés, et le temps sera propice aux activités en plein air. Météo -France prévoit un week-end ensoleillé et frais, avec une masse d'air continentale sèche. Si samedi matin quelques averses pourraient toucher le sud-ouest, le ciel devrait s'éclaircir en après-midi.

La France sera divisée en deux, avec un tiers nord-ouest sous les nuages sur un axe Metz-La Rochelle, tandis que le reste du pays bénéficiera d'un beau soleil, idéal pour les sorties. Les températures seront plus douces dans le sud, voire printanières dans le Pays basque, où les 20°C seront atteints, notamment samedi. Dimanche, l'ensemble de l'Hexagone sera entaché de fins nuages avec quelques éclaircies. Les températures seront plus variables, avec 18°C à Biarritz, 13°C à Marseille, 11°C à Clermont-Ferrand et 14°C à Aurillac. Les régions du Nord et de l'Est connaîtront des températures plus fraîches, avec 6°C à Paris, 7°C à Lille, 9°C à Brest et 7°C à Caen. Strasbourg ne dépassera pas les 3°C. Les vacances scolaires se poursuivront lundi pour les zones B et C, et Météo-France prévoit un beau soleil en zone alpine, en Haute-Savoie et Savoie, ainsi que dans les Pyrénées. Cependant, la prudence est de mise avec une vigilance jaune en cours ce week-end pour un risque d'avalanche dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Savoie et Hautes-Alpes.





