Week-End Ensoleillé en France, Pluie à l'Horizon

Météo-France prévoit un week-end ensoleillé pour la France entière, mais la pluie est annoncée pour la semaine prochaine.

Météo - France annonce un week-end ensoleillé pour la France entière, dans une masse d'air continental frais et sec. Après une journée ensoleillée ce vendredi 14 février, le soleil devrait continuer de briller tout au long du week-end du 15 février. La nuit de vendredi à samedi sera claire. La station météo prévoit des gelées sur le nord de l'Occitanie, notamment pour le début du week-end et le samedi matin.

A Mende, les températures descendront jusqu'à 0°C, tandis que Béziers et Montpellier enregistreront 7°C le matin, et Nîmes 6°C.Samedi après-midi, les nuages seront présents dans toute l'Occitanie, malgré des éclaircies. Montpellier atteindra 12°C et Béziers 13°C. Selon Météo-France, seul Nîmes semble épargné par les nuages avec un ciel ensoleillé et 13°C. En soirée, les températures baisseront et le ciel s'obscurcira dans toute la région. Dimanche, les nuages persévéreront. Le matin, ils seront principalement concentrés autour de Béziers et du sud de l'Occitanie. L'après-midi, c'est au tour du nord de l'Occitanie, de Mende et Rodez, de subir l'arrivée des nuages. Dans les deux cas, la station évoque un ciel « très nuageux ». Ces dernières journées seront plutôt douces et agréables avant le retour de la pluie, prévues la semaine prochaine, mardi matin.





