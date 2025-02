Week-end de vacances d'hiver : circulation très dense attendue sur les routes

Le premier week-end de vacances d’hiver promet un afflux important de circulation sur les routes de France. Bison Futé prévoit une circulation « très importante » sur les axes desservant les stations de ski, en particulier le samedi 15 février.

Le premier week-end de chasse-croisée des vacances d'hiver promet un afflux important de circulation sur les routes. Alors que les vacances démarrent pour la zone C, notamment Paris et Toulouse, et que la zone B (Aix-Marseille, Lille, Nantes et Strasbourg) entame sa deuxième semaine de vacances, le samedi 15 février s'annonce comme la journée la plus chargée. Bison Futé prévoit une circulation « très importante » sur les axes desservant les stations de ski dans les deux sens de circulation.

Vendredi, la circulation est classée « orange » dans le sens des départs sur le quart nord-est de la France, incluant l'Île-de-France. Des embouteillages « denses » sont attendus en Bourgogne et dans l'Est, notamment sur l'A31. En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l'autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ces difficultés devraient s'étendre dès le début de l'après-midi aux autoroutes A6A, A6B, A86 et A6. Bison Futé prévoit les embouteillages les plus importants vers la fin de l'après-midi, avec une circulation dense à attendre sur l'A6 jusqu'en fin de soirée. Le service d'information routière recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 10h. Il est également conseillé d'éviter l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg de 17h à 19h et l'autoroute A6 entre Fleury-en-Bière et Beaune de 16h à 19h.Samedi, une partie de l'est de la France est classée « rouge » par Bison Futé dans le sens des départs. Des embouteillages importants sont donc à prévoir en Bourgogne et dans l'Est, notamment sur l'A6, et en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur l'A40 et l'A43. Ces difficultés pourraient apparaître dès le début de la matinée et perdurer jusqu'en début de soirée. Bison Futé recommande notamment d'éviter l'A6 entre Auxerre et Beaune de 9h à 12h, l'A40 entre Mâcon et Passy de 11h à 13h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 8h à 14h, ainsi qu'entre Chambéry et le tunnel du Fréjus de 9h à 16h. Dans le sens des retours, les embouteillages devraient se concentrer au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée « orange », plus particulièrement sur les autoroutes A40 et A43, tout au long de la journée. Bison Futé conseille d'éviter l'A40 entre Passy et Mâcon de 9h à 14h et l'A43 entre le tunnel du Fréjus et Chambéry de 8h à 16h, et entre Chambéry et Lyon de 8h et 18h. Dimanche est classé « vert » dans les deux sens de circulation sur tout l'Hexagone.





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VACANCES D'hiver CIRCULATION ROUTIER BISON FUTÉ EMBOUTILLAGE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bison Futé prévoit un premier week-end des vacances d'hiver rougeBison Futé prévoit une circulation très dense et difficile pour le premier week-end des vacances scolaires d'hiver pour la zone B, notamment samedi 8 février, classé rouge (très difficile) sur une grande partie de l'est du pays en direction des départs.

Lire la suite »

Neige, départs en vacances, éboulement en Savoie… de gros bouchons prévus ce week-end, voici les axes à éviterPour ce premier week-end de vacances de février, les conditions de circulation seront difficiles, voire très difficiles dans l'est de la France, selon les prévisions de Bison Futé.

Lire la suite »

Week-end du 18 et 19 janvier : six idées de sorties en Île-de-FranceDénichez des vinyles, retrouvez des jouets de Noël, chantez sur de la musique black ou campez avec des Vikings… Notre sélection de sorties à faire samedi et dimanche en Île-de-France.

Lire la suite »

Une minute de silence sur toutes les pelouses de France ce week-end !Aujourd'hui, la FFF a annoncé qu'une minute de silence sera respectée sur toutes les pelouses ce week-end en hommage au jeune Elias, 14 ans, décédé ce week-end.

Lire la suite »

Week-end des 1er et 2 février : six idées de sorties en Île-de-FranceUn spectacle qui donne la pêche, des airs d’opéra, un salon du manga et un autre des métiers de l’aéronautique, le Nouvel An chinois et un festival d’humour : notre sélection de sorties à faire samedi et dimanche à Paris et dans sa région.

Lire la suite »

Vogue France Prédit les Tendances Mode de la Fashion Week Automne-Hiver 2025-2026Vogue France dévoile les tendances et phénomènes mode qui domineront la prochaine Fashion Week automne-hiver 2025-2026. Du retour du jean slim à l'essor du castlecore, en passant par les cuissardes et le manteau Afghan, découvrez les styles incontournables de la saison.

Lire la suite »