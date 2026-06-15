Week-end de la glisse de Royan : la scène des concerts sur la plage de Pontaillac

L'organisateur du Week-end de la glisse de Royan a été verbalisé pour avoir installé la scène des concerts à même le sable sans autorisation. L'État voit la situation autrement et a établi un procès-verbal constatant l'infraction d'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime.

La rampe de skateboard pourra retrouver la plage de Pontaillac du 18 au 20 septembre prochain, mais pas la scène installée derrière. L'organisateur du Week-end de la glisse de Royan a été verbalisé pour avoir installé la scène des concerts à même le sable sans autorisation.

L'État voit la situation autrement : un procès-verbal a été établi constatant l'infraction d'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. L'infraction est caractérisée, l'organisateur sera probablement condamné à verser une amende. Son montant, Xavier Renaudin l'ignore, mais compte sur le soutien de la Ville pour l'aider à l'acquitter. Xavier Renaudin comparaîtra ce mardi devant le tribunal administratif de Poitiers.

En dépit de la grande écoute et la vraie gentillesse de la sous-préfète de Rochefort, qui est venue le 19 mai pour voir le site, Xavier Renaudin n'a pas obtenu d'inflexion de la part de la représentante de l'État. En septembre prochain, Xavier Renaudin va se conformer aux attentes de l'État





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