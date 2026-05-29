Week-end de chine en Seine-Maritime : les foires à tout et vide-greniers des 30 et 31 mai 2026

Après une semaine de forte chaleur, le week-end du 30-31 mai 2026 sera plus frais, idéal pour chiner dans les foires à tout et vide-greniers de Seine-Maritime. Découvrez la liste des événements.

Après une semaine caniculaire qui a vu les températures grimper jusqu'à 35°C dans certains secteurs, le week-end des 30 et 31 mai 2026 s'annonce plus frais et agréable.

C'est l'occasion idéale pour sortir et profiter des nombreuses foires à tout et vide-greniers organisés en Seine-Maritime. Que vous soyez chineur averti ou simple promeneur, ces rendez-vous sont parfaits pour dénicher des trésors cachés, des objets insolites ou des bonnes affaires. Voici une sélection des événements à ne pas manquer. À Rouen, la foire à la puériculture sous les halles de la place du Général-De-Gaulle accueille moins de 50 exposants de 9h à 17h, avec une entrée gratuite.

Les amateurs de livres ne manqueront pas le marché aux livres à la maison de l'enfance, 3 rue des Grainetiers, ouvert de 9h30 à 21h30. À Dieppe, le vide-greniers au jardin public du littoral, rue de Bourgtheroulde, rassemble entre 50 et 100 exposants de 7h à 18h, entrée libre.

Le Havre propose une foire à tout sur le parking de la Poste (8h-18h, 50-100 exposants) ainsi qu'un grand vide-grenier sur le terrain de football américain de la rue des Jardiniers (6h30-18h, 100-200 exposants). À Elbeuf, la foire à tout de la fête de la ville s'installe rue de la République de 7h à 19h avec 100 à 200 exposants. D'autres communes comme Saint-Étienne-du-Rouvray, Bois-Guillaume ou Petit-Quevilly organisent également des vide-greniers.

Certains événements sont payants : le vide-greniers au gymnase du stade Jacques-Vasseur à 1 euro d'entrée, tout comme celui de l'école Massillon ou celui devant la caserne des pompiers avenue Victor-Hugo. La braderie solidaire du Secours populaire à Bihorel propose des articles à prix solidaires de 9h à 13h. Notez également la bourse de miniatures et de jouets anciens au gymnase municipal rue Jules-Ferry à Canteleu.

Pour les passionnés d'automobile, le mécanicien Aurélien Letheux de l'émission Wheeler Dealers France participe à la Twin'Cup ce week-end, un événement parallèle qui pourrait attirer les curieux. Enfin, n'oublions pas que le prix du tabac augmentera dès le 1er juin 2026, mais ce week-end est surtout l'occasion de faire de bonnes affaires avant cette hausse. Pensez à arriver tôt pour éviter la foule et prévoyez de l'argent liquide, car tous les exposants n'acceptent pas les cartes.

Avec une météo clémente et des animations variées, ce week-end s'annonce riche en découvertes pour toute la famille





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