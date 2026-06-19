Week-end de brocantes et vide-greniers dans le Gard les 20 et 21 juin

Une liste exhaustive des marchés aux puces, brocantes et vide-greniers organisés dans le département du Gard pour le week-end du 20 au 21 juin, avec les horaires, lieux, tarifs et contacts pour les exposants et visiteurs.

Ce week-end, les amateurs de chine et de bonnes affaires trouveront leur bonheur dans le Gard avec une multitude de marchés aux puces , brocantes et vide-greniers programmés le samedi 20 et le dimanche 21 juin.

Ces événements, très prisés pendant la belle saison, permettent de dénicher des objets anciens, des pièces de collection, des meubles, de la vaisselle, des livres, des vêtements et bien d'autres trésors à des prix imbattables. Que l'on soit visiteur ou exposant, l'ambiance conviviale et la diversité des stands en font des sorties familiales incontournables.

La région du Gard, avec son patrimoine historique et ses villages typiques, offre un cadre idéal pour flâner parmi les étals et profiter également des nombreuses fêtes de la musique qui se tiendront en parallèle, créant une animation particulièrement riche pour ce premier week-end d'été. Les organisateurs, souvent des associations ou des municipalités, ont adapté leurs dispositifs pour accueillir le public en toute sécurité, avec des horaires étendus et des lieux spacieux comme les parkings, les places centrales ou les bords de rivière.

Une occasion parfaite pour allier la chasse aux antiquités, la visite de villes comme Aigues-Mortes, Nîmes ou Uzès, et la découverte des produits locaux sur les marchés gastronomiques qui accompagnent fréquemment ces brocantes. Les exposants, quant à eux, viennent de toute la région et parfois de plus loin, pour présenter des articles variés, allant des objets de décoration vintage aux bibelots en céramique, en passant par des disques vinyle, des jouets anciens ou des outils.

Les tarifs demandés aux vendeurs sont modérés, oscillant généralement entre 5 et 20 euros pour un emplacement, ce qui encourage la participation de nombreux particuliers qui souhaitent se défaire de leurs surplus tout en complétant leurs revenus. La gratuité de l'entrée pour les visiteurs est également un atout majeur qui contribue à la forte affluence attendue.

En somme, ce week-end s'annonce comme une grande fête de la revente, de la récup' et du patrimoine matériel, où chaque promenade peut se solder par la trouvaille inattendue. Pour les habitants comme pour les touristes, c'est une immersion dans l'art de vivre à la française, où le plaisir de la découverte se mêle à l'économie circulaire et aux liens sociaux qui se tissent autour des étals.

Consulter les annonces détaillées, avec les horaires précis, les coordonnées des responsables et les plans d'accès, est recommandé pour organiser au mieux sa journée





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