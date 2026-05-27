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Week-end de brocantes et vide-greniers dans la région de Béthune et d'Arras

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Week-end de brocantes et vide-greniers dans la région de Béthune et d'Arras
BrocanteVide-GreniersMarché Aux Puces
📆5/27/2026 11:23 AM
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Retrouvez la liste complète des brocantes, marchés aux puces et vide-greniers organisés le week-end du 31 mai à Béthune, Bruay-la-Buissière, Arras et leurs environs. Horaires, lieux et nombre d'exposants.

Voici une sélection non exhaustive des brocantes, marchés aux puces et vide-greniers organisés dans la région de Béthune et d' Arras et leurs alentours pendant le week-end du 31 mai.

Les événements proposés varient en horaires, lieux et nombre d'exposants.

À Béthune - Bruay-la-Buissière, plusieurs marchés aux puces auront lieu le 31 mai : rue de Lapugnoy et rue Melchior de 9h à 17h (300 exposants), rue du docteur Bailliet et rue Joseph Duponchel de 8h à 17h (100 exposants), sur les parkings et jardin de la résidence Le Verger des Sources (96 bis rue Nationale) de 11h30 à 17h30, sur la place de l'église, rue du chemin vert, rue tortue et cité des mimosas de 8h à 17h (100 exposants), dans le quartier Louisiana : rue des Colombes, des Fauvettes, des Mésanges, des Hirondelles, des Sarcelles, des Roitelets et des Rossignols de 7h à 16h (980 exposants), dans la cour de l'école Saint Louis (119 avenue du maréchal Leclerc) de 9h30 à 16h30, et sur la base de Plein Air, rue Berthelot de 8h à 16h (200 exposants).

Un vide-greniers se tiendra également à Vendin-le-Vieil sur la ZI Pronet, avenue de la fosse 7, de 9h à 15h (250 exposants). Dans le secteur d'Arras, la brocante de la cité de l'Europe Arras Sud (rue Bruxelles et rue Fontainerie) ouvrira ses portes de 9h à 17h avec 250 exposants. Un vide-greniers en salle sera installé dans la salle de l'abbé Lémire, rue de l'abbé Lémire, de 8h à 19h30.

À Sains-les-Marquion, le hameau du Petit Neufpré (rue de Trézennes et rue de Constantinople) accueillera une brocante de 7h à 17h. Le quartier des chanteurs (avenues Leo Ferré, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud ; rues Serge Reggiani, Joe Dassin et Pierre Bachelet) organisera un vide-greniers de 7h à 17h (150 exposants). Le quartier Basse Meldyck (rues de Cannes, Perpignan, Nice, Douai, Antibes, Cambrai et d'Abbeville) proposera une brocante de 8h à 18h (200 exposants).

Une autre brocante se déroulera place Léon Blum, rue de l'église et rue des potiers de 8h à 18h (100 exposants). Enfin, d'autres manifestations sont prévues : une foire tout à 1€ dans la salle polyvalente Georges Carpentier, rue Jules Ferry, de 9h à 17h (40 à 50 exposants), une brocante sports dans la salle polyvalente (place de la gare) de 9h30 à 17h (50 exposants), et un vide-greniers rue du petit Capelle, rue du calvaire, rue Saint Barnabé et rue Montreuil de 8h à 18h (140 exposants).

À Hallines, le hameau de Boeucres (rue de la Motte et rue du chemin blanc) organisera une brocante le 31 mai de 7h à 18h. À Boisleux-au-Mont, une braderie semi-nocturne aura lieu rue de la Gare, rue du Pont et rue de Courchelettes de 16h à 21h (200 exposants). Ces événements offrent de nombreuses occasions de dénicher des objets d'occasion et de profiter d'une ambiance conviviale

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