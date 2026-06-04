Week-end à Lille : 15 idées de sorties pour les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

Découvrez nos 15 idées de sorties à Lille (Nord) et dans ses alentours pour ce week-end des samedi 6 et dimanche 7 juin 2026. Du voyage dans le temps à la fête médiévale, en passant par le salon des tatouages ou les fêtes de l'eau, il y en a pour tous les goûts.

Vous cherchez des idées pour occuper votre week-end à Lille et dans ses alentours ? Nous avons sélectionné pour vous 15 activités à ne pas manquer pour les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.

Du voyage dans le temps à la fête médiévale, en passant par le salon des tatouages ou les fêtes de l'eau, il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez également découvrir un nouveau salon de thé franco-mexicain, participer à un marché de la seconde main imaginé par une créatrice de contenu française, ou encore profiter d'une soirée guinguette en plein air. Et pour les amateurs d'art, la Condition publique à Roubaix présente des voitures transformées en objets artistiques.

Enfin, si vous cherchez un lieu de promenade bucolique, nous vous conseillons une balade au bord de l'eau et au pied d'un terril dans le Nord. Et pour les gourmands, la plateforme de réservation The Fork offre un menu gratuit pour un menu acheté dans 20 restaurants du Nord - Pas-de-Calais jusqu'au 14 juin





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