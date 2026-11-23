Bpifrance réunit artistes et entrepreneurs au Palais Brongniart pour la sixième édition de We are French Touch le 25 novembre. Découvrez les enjeux de cette rencontre majeure.

La sixième édition de We are French Touch se tiendra le 25 novembre au sein du Palais Brongniart, sous l'impulsion directe de l'établissement public Bpifrance. Cet événement rassemble cent intervenants issus des industries culturelles et créatives pour célébrer l'excellence de la création française. Des personnalités telles qu' Alexandre Mattiussi, Francis Kurkdjian, Blanca Li et Barbara Pravi partageront leur vision lors de cette journée dédiée à la mode, au parfum, au jeu vidéo, à l'édition et à la musique.

Un format inspiré de South by Southwest

Le dispositif s'inspire directement du modèle de l'événement South by Southwest situé au Texas pour créer un effet de réseau et d'inspiration immédiate. La journée alterne entre témoignages marquants, tables rondes expertes et masterclass décryptant les clés du succès dans le secteur. Les participants peuvent espérer découvrir des analyses concrètes portant sur des succès tels que l'émission Loups-Garous ou le jeu vidéo Clair Obscur : Expédition 33, récemment salué mondialement.

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Enjeux transversaux et transformation numérique

Nicolas Parpex, Directeur de French Touch Capital et Pilote du plan French Touch chez Bpifrance, souligne que les secteurs créatifs partagent des défis communs au-delà de leurs spécificités. Le rapport French Touch Vision identifie l'intelligence artificielle, la transition écologique et la régulation comme des mutations structurelles majeures. Ces facteurs influencent directement la stratégie de toutes les entreprises citées dans le cadre de cette dynamique.

Liberté et éducation créative

L'événement encourage les participants à s'émanciper de leur zone de confort pour rencontrer des acteurs venus du monde entier et des étudiants en art. Cette rencontre favorise des conversations concrètes entre des décideurs et des artistes reconnus tels que les représentants de la marque AMI Paris. L'objectif est de renforcer l'identité communautaire et l'engagement au sein d'un écosystème marqué par la singularité française.

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Impact économique et influence globale

La France utilise cette plateforme pour affirmer que l'économie créative constitue un levier essentiel de puissance et de différenciation internationale. Dans un contexte géopolitique complexe, l'événement vise à promouvoir un récit positif basé sur le bonheur personnel et la fierté collective. Cette approche cherche à contrer les polarisations actuelles en mettant en avant la résilience du modèle culturel hexagonal.

Prochaines étapes pour les acteurs

Les prochaines étapes incluent la mise en œuvre des insights recueillis lors des tables rondes pour adapter les stratégies face aux nouvelles normes régulatrices. Les acteurs du secteur devront intégrer ces réflexions sur l'expérience utilisateur et l'innovation technologique dans leurs opérations quotidiennes. La visibilité offerte par Bpifrance reste un atout majeur pour le rayonnement futur des talents mentionnés.