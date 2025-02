Wauquiez vs Retailleau: La bataille pour la tête des Républicains

Les Républicains se lancent dans une campagne pour la direction du parti, avec Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui s'affrontent. Wauquiez prône une réforme du système social et un combat contre l'assistanat, tandis que Retailleau se concentre sur la sécurité et l'immigration.

Les Républicains se préparent à une bataille pour la direction du parti, avec Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau , ministre de l'Intérieur, qui se lancent dans la course. Wauquiez, se démarquant de Retailleau, s'engage à porter les thématiques du « travail » et de « l'assistanat » comme piliers de sa campagne. Il critique le système social français, qu'il juge à repenser, et pointe du doigt un « assistanat » qu'il veut réduire.

\Retailleau, quant à lui, se concentre principalement sur la sécurité et l'immigration, des sujets jugés d'importance cruciale par la droite. Il refuse de qualifier la campagne de « match sanglant » et prône la cohésion au sein du parti. \Wauquiez, cependant, déplore la candidature de Retailleau, souligant que le ministre de l'Intérieur, occupé par un poste exigeant, ne saurait consacrer suffisamment de temps à la campagne. Il souligne également que la « solidarité gouvernementale » pourrait contraindre Retailleau à ne pas s'exprimer avec la liberté nécessaire à un président de parti.





