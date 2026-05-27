Waterbury Collection : Harry Potter-Inspired Watches

La collection de montres de la marque Waterbury, inspirée par la saga Harry Potter, propose plusieurs modèles pour célébrer le quart de siècle de l'arrivée au cinéma du sorcier à lunettes rondes. La Waterbury Heritage Automatic est une montre automatique avec un cadran transparent qui montre le mécanisme d'engrenages dorés. La Waterbury Hailey est plus sobre avec un cadran crème et un bracelet en cuir marron. La collection propose également trois Weekender, dont la Platform 9¾, nommée après la plateforme de train, et la Sorting Hat, avec un Choixpeau en forme de chapeau. Enfin, la Weekender House à mouvement quartz est un joyau de la collection, disponible en quatre versions pour chaque maison de Poudlard. Elle est ornée du blason des quatre maisons et dispose d'un rétroéclairage INDIGLO qui s'illumine aux couleurs de la maison choisie.

La collection de montres de la marque Waterbury , inspirée par la saga Harry Potter , propose plusieurs modèles pour célébrer le quart de siècle de l'arrivée au cinéma du sorcier à lunettes rondes.

La Waterbury Heritage Automatic est une montre automatique avec un cadran transparent qui montre le mécanisme d'engrenages dorés. La Waterbury Hailey est plus sobre avec un cadran crème et un bracelet en cuir marron. La collection propose également trois Weekender, dont la Platform 9¾, nommée après la plateforme de train, et la Sorting Hat, avec un Choixpeau en forme de chapeau.

Enfin, la Weekender House à mouvement quartz est un joyau de la collection, disponible en quatre versions pour chaque maison de Poudlard. Elle est ornée du blason des quatre maisons et dispose d'un rétroéclairage INDIGLO qui s'illumine aux couleurs de la maison choisie





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