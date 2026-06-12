Wataru Endo retire son forfait pour la Coupe du monde et annonce la fin de sa carrière internationale

Le capitaine japonais Wataru Endo a annoncé son forfait pour la Coupe du monde et décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas.

Le capitaine japonais Wataru Endo , en manque de forme après une blessure, a annoncé jeudi son forfait pour la Coupe du monde et décidé du coup de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas .

"Je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. A partir de maintenant, je soutiendrai l'équipe nationale du Japon en tant que simple supporter", a-t-il annoncé sur X. Le milieu de Liverpool a dû renoncer au tournoi, ne s'étant pas remis à temps d'une blessure au pied. Il a été remplacé par Shuto Machino, du Borussia Mönchengladbach.

Endo, 33 ans, s'est dit "déçu" de ne pas pouvoir jouer, mais a bon espoir que le Japon fera bonne figure dans le groupe F, où il affrontera aussi la Tunisie et la Suède.

"Il viendra certainement un jour où le Japon remportera la Coupe du monde, croyons-y et soutenons l'équipe", a-t-il écrit sur X. Et pour que ce moment arrive lors de cette édition, unissons nos forces. Endo s'était blessé au pied lors d'un match de Liverpool contre Sunderland en février, blessure qui avait mis fin à sa saison, mais il avait fait son retour avec le Japon lors d'une victoire 1-0 en match amical contre l'Islande à Tokyo le 31 mai.

Il avait été remplacé à la mi-temps. Depuis, il a continué à ressentir une gêne lors du stage de préparation de l'équipe au Mexique, où il n'a participé à aucune séance d'entraînement complète. Il s'est de nouveau entraîné après l'arrivée lundi du Japon à son camp de base de Nashville. Mais il n'a pas pu retrouver son niveau à temps pour le tournoi.

"J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir depuis que je me suis blessé, je n'ai donc aucun regret", a-t-il ajouté sur X. Endo, qui a fait ses débuts avec le Japon en 2015 (73 sélections, 4 buts) a participé à la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022





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