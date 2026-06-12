Wataru Endo : le capitaine du Japon annonce sa retraite internationale

Le milieu de terrain de 33 ans a été blessé lors du dernier match avant la Coupe du monde et a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après 73 sélections.

Le capitaine du Japon , Wataru Endo , a annoncé sa retraite internationale après avoir contracté une blessure lors du dernier match avant la Coupe du monde.

Le milieu de terrain de 33 ans, qui joue pour Liverpool, a été titularisé il y a deux semaines lors de l'unique match de préparation de sa sélection. Cependant, il a dû renoncer à sa participation à la compétition après avoir été blessé durant la rencontre. Wataru Endo a indiqué qu'il n'avait aucun regret quant à sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale après 73 sélections.

Le Japon sera opposé à la Suède et à la Tunisie durant ce Mondial. La décision de Wataru Endo a surpris les supporters japonais, qui l'avaient considéré comme un joueur clé de l'équipe nationale. Le milieu de terrain a été convoqué pour la Coupe du monde 2018, mais il n'avait pas joué. En 2022, il a été éliminé en huitièmes de finale.

Wataru Endo a également perdu la finale de l'Asian Cup en 2019 face au Qatar. La blessure de Wataru Endo a été un coup dur pour l'équipe du Japon, qui devra trouver un nouveau capitaine pour la suite de la compétition. Le Japon a déjà joué son premier match contre l'Afrique du Sud, qu'il a perdu. La suite de la compétition sera difficile pour les Japonais, qui devront faire face à la Suède et à la Tunisie.

La décision de Wataru Endo a également soulevé des questions sur le futur de l'équipe nationale. Les supporters japonais espèrent que leur équipe pourra trouver un nouveau capitaine capable de mener l'équipe à la victoire





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