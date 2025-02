Warren Gatland Démis du Poste d'Entraîneur du Pays de Galles

Après une série de défaites et un échec en Coupe du Monde, Warren Gatland, l'entraîneur du Pays de Galles, a été démis de ses fonctions. La fédération galloise a annoncé le changement, exprimant sa gratitude envers Gatland pour ses contributions passées tout en affirmant la nécessité d'un nouveau départ pour l'équipe nationale.

Après un brillant premier mandat (2007-2019), Warren Gatland , le Néo-Zélandais de 61 ans, n'a pas réussi à redresser la barre d'une équipe galloise à la dérive, privée de victoire depuis le 7 octobre 2023 contre la Géorgie en conclusion de la phase de groupes au Mondial.

'La WRU et Warren ont convenu qu'il était dans l'intérêt de l'équipe du pays de Galles de procéder à ce changement maintenant, alors qu'elle continue à participer au Tournoi des six nations 2025', a commenté Abi Tierney, la directrice générale de la fédération, dans un communiqué. 'Nous sommes reconnaissants envers Warren pour tout ce qu'il a fait pour le rugby gallois. Il reste notre sélectionneur le plus capé et le plus décoré au regard du nombre de trophées remportés', a-t-elle ajouté. L'actuel entraîneur de Cardiff, l'Anglais Matt Sherratt, assurera l'intérim uniquement pour les trois derniers matches du Tournoi contre l'Irlande, l'Ecosse puis l'Angleterre. La fédération espère nommer un nouveau sélectionneur avant la tournée d'été prévue au Japon, a-t-elle indiqué. Gatland a décroché trois Grands Chelems avec le pays de Galles. Sous contrat jusqu'en 2027, Gatland était revenu à la tête de la sélection galloise en début d'année 2023 en vue de la Coupe du monde. Après un Tournoi des Six Nations décevant (une victoire contre l'Italie et quatre défaites), le pays de Galles a fait un sans-faute au premier tour du Mondial, en battant au passage l'Australie, 40-6. Mais la défaite en quarts de finale contre l'Argentine, ensuite, a lancé la série de quatorze défaites d'affilée qui s'est prolongée samedi contre l'Italie à Rome (22-15), huit jours après une correction face aux Bleus (43-0). Après les test-matches de l'automne, son licenciement a été envisagé par la fédération qui, finalement, lui a accordé un sursis en décembre. Le second mandat de Gatland contraste à tous points de vue avec le premier, débuté en décembre 2007 et terminé en octobre 2019 sur une demi-finale de Coupe du monde, la deuxième après celle de 2011. Durant cette période, le Néo-Zélandais et les Gallois ont gagné quatre titres aux Six Nations, dont trois Grands Chelems (2008, 2012 et 2019)





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

RUGBY GALLES ENTRAÎNEUR WARREN GATLAND LICENCEMENT TOURNOI DES SIX NATIONS COUPE DU MONDE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Warren Gatland, sélectionneur du pays de Galles : « On s'est mis nous-mêmes sous pression »Après la lourde défaite contre la France (43-0), Warren Gatland a notamment regretté le manque d'alternance de son équipe et s'est projeté sur le match très important qui attend les Gallois en Italie la semaine prochaine.

Lire la suite »

Warren Gatland Démissionne en tant que Sélectionneur du Pays de Galles après 14 Défaites ConsécutivesLe Daily Mail annonce que Warren Gatland a quitté son poste de sélectionneur du pays de Galles après une série record de 14 défaites consécutives. Le changement d'entraîneur semblait inévitable après la nouvelle défaite contre l'Italie. Le successeur de Gatland n'est pas encore connu, mais Matt Sherratt pourrait assurer l'intérim pendant le reste du Tournoi des Six Nations.

Lire la suite »

Warren Gatland Quitte Son Poste de Sélectionneur du Pays de GallesWarren Gatland, sélectionneur du pays de Galles, a quitté son poste avec effet immédiat suite à une série de défaites. La Fédération galloise (WRU) a annoncé la décision « d'un commun accord » avec Gatland, qui était sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2027. L'entraîneur de 61 ans avait été rappelé à la tête du Quinze du Poireau en décembre 2022, mais son deuxième passage a été marqué par des résultats décevants.

Lire la suite »

Warren Gatland Inspire par l'Humilité et les Qualités d'Antoine DupontDeux jours avant le début du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur du pays de Galles, Warren Gatland, a exprimé sa grande admiration pour le talent et l'humilité d'Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France.

Lire la suite »

Tournoi des VI Nations : Warren Gatland viré par le pays de Galles après une série de 14 défaitesAprès deux défaites dans le Tournoi, dans la foulée d’une série catastrophique, Warren Gatland a été évincé de son poste de sélectionneur

Lire la suite »

Tournoi des Six-Nations 2025. Pays de Galles : la mission impossible de Warren GatlandDepuis son retour en 2023, le coach néo-Zélandais a enchaîné les déconvenues. Et on voit mal les Gallois, qui débutent à Paris, remonter la pente

Lire la suite »