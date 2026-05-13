Wang Yi appelle Pakistan à intensifier les efforts de médiation entre l'Iran et les Etats-Unis / Interférences au sein du CRIF de France / Patrick Bruel accusé de viol contre une mineure / přírodě violentes sur Mediapart

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Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation entre l' Iran et les Etats-Unis , et exprimé l'intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise. De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019.

Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'





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