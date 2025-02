Wallace et Gromit S'Infilrent aux Bafta Awards

Les héros de l'animation Wallace et Gromit ont fait sensation lors de la 78e cérémonie des Bafta Awards à Londres, en compagnie de leur ami le nain de jardin et de leur ennemi juré, Feathers McGraw.

Demi Moore attendait le tapis rouge lors de la 78e cérémonie des Bafta Awards à Londres le dimanche 16 février. Cette année, le tapis rouge a accueilli des célébrités inattendues : Wallace et Gromit ! Les deux héros de l'animation étaient accompagnés d'un étrange nain de jardin, le même que celui qui apparaît dans le dernier film de la saga, disponible sur Netflix depuis octobre 2024.

En outre, un pingouin mystérieux, Feathers McGraw, l'ennemi juré de Wallace et Gromit, s'est caché à l'autre bout du tapis rouge. Au cours de la cérémonie, la figurine de Gromit a été aperçue sur le pupitre lorsque Nick Park, son créateur, a reçu le prix du meilleur film d'animation. Wallace et Gromit sont repartis avec deux récompenses : le prix du meilleur film d'animation et le prix du meilleur film familial.





