Wall Street plonge après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat

Wall Street efface son rallye post-électoral après la victoire démocrate aux mi-mandats, qui fait craindre des limites aux data centers et à l'IA.

Wall Street a fortement reculé après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines. Les trois grands indices boursiers ont perdu 3,44 % et ont effacé tous les gains du rallye post-électoral enregistré mercredi, séance durant laquelle le Dow Jones avait bondi de plus de 1 500 points. Le déclencheur vient de Washington, où la victoire démocrate fait craindre de nouvelles restrictions sur la construction de data centers, et donc un ralentissement des investissements massifs dans l' intelligence artificielle.

Le mouvement a été amplifié par des prévisions décevantes pour le trimestre en cours. Les investisseurs ont ainsi cumulé deux inquiétudes, politique et commerciale, qui ont pesé sur l'ensemble de la cote américaine.

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Un choc concentré sur les valeurs technologiques

La technologie a mené la baisse de la séance avec un recul de 7,30 %. Les 11 secteurs de l'indice S&P 500 ont terminé dans le rouge, ce qui montre que la vente ne s'est pas limitée à quelques valeurs spéculatives. Les semi-conducteurs ont figuré parmi les segments les plus touchés, en lien direct avec les anticipations d'investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Une action individuelle a chuté de 8,04 %, sa pire séance depuis le 16 mars 2020, date à laquelle elle avait reculé de 13,81 %. Plus de 33 millions de titres ont changé de mains, soit plus de trois fois la moyenne sur 30 jours, qui s'établit à 9,2 millions.

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Selon les données citées par l'analyse, le marché ne se contente plus de remettre en question les valorisations de quelques géants de l'IA. C'est l'ensemble du scénario de croissance qui portait Wall Street depuis des mois qui est désormais mis en doute.

Des lectures opposées sur l'ampleur du krach

Les acteurs du marché divergent sur la gravité de la chute. Certains observateurs estiment que la situation est inquiétante et que la volatilité pourrait rester élevée tant que les investisseurs n'auront pas de visibilité sur la politique du nouveau Congrès envers les data centers.

D'autres considèrent au contraire qu'il faut garder la tête froide. Le précédent d'avril 2025 est cité comme référence : après le choc des tarifs douaniers, les indices américains avaient retrouvé leurs records en quelques mois, et ceux qui avaient cédé à la panique avaient manqué le rebond. Une commentatrice ou un commentateur du débat a aussi rappelé que la crise de 2008 s'était traduite par une baisse de 60 %, un repère qui relativise, selon ce point de vue, le recul actuel.

Une vente aussi généralisée frappe sans distinction les bonnes et les moins bonnes entreprises. Elle peut donc créer des décotes jugées injustifiées sur des titres solides, ce qui constitue l'argument central des analystes qui recherchent des opportunités après la baisse.

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Des opportunités sélectionnées sur un screener boursier

Investing.com a utilisé son screener pour repérer les actions américaines dont le potentiel haussier dépasse 30 % selon la Juste Valeur InvestingPro, un indicateur qui synthétise plusieurs modèles de valorisation reconnus. Les titres sélectionnés ont plongé de 25,6 % à 29,9 % sur une semaine.

Selon cette méthode, ces actions sont désormais sous-évaluées de 37,7 % à 99,8 % par rapport à la Juste Valeur, tandis que les analystes leur attribuent des potentiels de hausse compris entre 44,8 % et 202,2 %. Ces chiffres restent des estimations et ne constituent pas un conseil en investissement, chaque investisseur devant approfondir ses recherches avant toute décision.

Le marché doit désormais attendre des signaux sur la future réglementation des data centers, qui déterminera si la baisse des valorisations technologiques se prolonge ou se stabilise. Les chiffres de la séance, notamment les volumes échangés et les reculs sectoriels, serviront de référence pour mesurer l'évolution de la confiance des investisseurs.