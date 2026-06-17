Walid Acherchour critique Dembélé et encense Olise dans l'After Foot

Le chroniqueur de l'After Foot juge que le joueur du PSG est le grand perdant du match et pointe son manque de connexion avec Mbappé. Il suggère une possible mise à l'écart. L'émission, qui fête ses 20 ans, se réinvente avec une programmation spéciale incluant Génération After et l'After Live.

Walid Acherchour , chroniqueur de l' After Foot , a livré une analyse sévère concernant Ousmane Dembélé après une performance jugée décevante. Pour lui, le joueur du Paris Saint-Germain est le grand perdant du match, allant jusqu'à suggérer qu'une mise à l'écart sur le banc pourrait être envisagée si sa tendance se poursuit.

Il a notamment pointé du doigt l'absence de connexion avec Kylian Mbappé, un paramètre crucial dans le jeu de l'équipe de France. Ces déclarations ont été faites dans le cadre de l'émission qui célèbre ses vingt ans cette saison. L'After Foot, programa phare des débats footballistiques, propose une programmation spéciale pour cet anniversaire.

Nicolas Jamain présente "Génération After" en première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission comme Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'"After Live" prend le relais de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des consultants prestigieux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne lors des soirées de Coupes d'Europe. Ensuite, la version historique de l'After, emmenée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, diffuse de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes les vendredis et samedis soirs.

Par ailleurs, un autre débat a porté sur la performance de Michael Olise, considérée comme exceptionnelle, notamment lors de la seconde période d'un match. Walid et Kévin n'ont pas hésité à le qualifier de meilleur joueur du monde.

Enfin, un débriefing complet du match France-Sénégal a été réalisé par Walid Acherchour et Kévin. Ils ont salué le changement tactique opéré par Didier Deschamps en seconde période, après des débuts difficiles et timides, conduisant à une nette domination des Bleus





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