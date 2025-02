Wakfu : La série française utilise le financement participatif pour sa dernière saison

La série d'animation française « Wakfu » fait appel au financement participatif pour sa dernière saison. En moins de 48 heures, la campagne a atteint son premier objectif, permettant de financer 26 nouveaux épisodes. Les fans peuvent soutenir la série et recevoir des récompenses allant de bonus dans les jeux vidéo à des objets collectors.

Ankama a fait appel au financement participatif pour ce qui semble être sa dernière saison de la série d'animation « Wakfu ». Moins de 48 heures après son lancement, la campagne est un succès. La société a publié une bande-annonce de la saison 5, qui devrait mettre fin aux aventures de Yougo et de la Confrérie Tofu contre le Comte Harebourg . Lancée mardi 12 février à 15 heures, la cagnotte a atteint son premier objectif en seulement trois heures.

Les fans de la série ont financé les 500 000 euros nécessaires pour garantir 26 épisodes inédits. Le succès ne s'arrête pas là. Selon le système de financement participatif, les dons permettent aux contributeurs d'obtenir des récompenses allant de bonus dans les jeux vidéo d'Ankama à l'opportunité de doubler une voix dans la série, en passant par des peluches, des vinyles et autres objets de collection. Selon le studio français, le coût de cette saison sera de 500 000 € par épisode, soit un total de 13 millions d'euros, sachant que 50 à 60 % de ce budget sera financé grâce aux partenaires et aux aides régionales.« Wakfu » est une série d'animation qui raconte les aventures de la Confrérie du Tofu. Cette guilde, dirigée par le jeune Yougo et ses amis Amalia, Ruel, Tristepin et Evangelyne, représentant chacun une classe différente du jeu d'Ankama, se retrouve régulièrement confrontée au grand méchant Comte Harebourg. Ses deux premières saisons ont été diffusées sur France 2 entre 2008 et 2012, avant que la troisième saison atterrisse sur France 4 en 2017. Mais trois ans plus tard, sans diffuseur, Ankama avait déjà recours au financement participatif. En 2020, un total de 1,5 million d'euros avait été collecté, ce qui représentait 25 % du budget des 13 épisodes (+ 2 bonus) selon la société française. Un des deux épisodes spéciaux avait été diffusé en décembre 2023 sur la chaîne numérique France.tv Slash, tandis que les 13 épisodes officiels ont été accueillis sur France.tv et Okoo entre février et mars 2024.





LeHuffPost / 🏆 55. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Wakfu Ankama Financement Participatif Série D'animation France Comte Harebourg Confrérie Du Tofu

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »