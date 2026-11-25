Analyse de la crise des piliers droits du XV de France post-Atonio, mettant en lumière les défis techniques et le manque de profondeur face aux Springboks.

La préparation du XV de France en vue du duel décisif contre l'Afrique du Sud est marquée par une inquiétude grandissante concernant la ligne de frente. Cette angoisse trouve sa source principale dans le départ à la retraite de Uini Atonio, un pilier droit historique dont la force de frappe avait longtemps stabilisé la mêlée tricolore. Son absence laisse un vide stratégique que le effectif actuel peine à combler efficacement, exposant les faiblesses structurelles de la formation française dans ce secteur clé.

Impasse sur le remplacement d'Atonio

Le poste de pilier droit, souvent considéré comme un rôle ingrat et physiquement éprouvant, demeure le talon d'Achille des Bleus depuis l'annonce du retrait de Uini Atonio. Promu titulaire au poste de pilier droit, le Bordelais s'y file comme un fou sous le maillot du XV de France depuis un mois, mais cette nomination ne masque pas la réalité du problème. Les difficultés éprouvées par la France dans ce secteur face à l'Afrique du Sud et à l'Argentine sont multiples. Certains experts attribuent ces échecs à une défaillance du gaucher ou du droitier, tandis que d'autres pointent la supériorité brute des vis-à-vis adverses.

Also read Analyse des émeutes en France : Positions politiques et mesures de sécurité après les manifestations

Crise de profondeur et échec du vivier

La faiblesse de la profondeur du vivier français en numéro 3 mérite encore d'être élevée au rang des grandes causes nationales. La mêlée tricolore est actuellement orpheline d'un colosse de plus de 1 m 90, capable de caler son axe droit tout en continuant de sprinter et de plaquer avec efficacité. Des candidats tels que Dorian Aldegheri, Demba Bamba et Régis Montagne ont été poussés en première ligne. Aucun d'entre eux n'a cependant démontré jusqu'à présent sa capacité à rivaliser sur la durée au plus haut niveau face à des adversaires de cette envergure.

Paradoxe historique et manque d'expertise

Cette raréfaction des ressources à droite nourrit un triste paradoxe dans un pays qui a longtemps célébré la qualité de sa mêlée. Jacques Fouroux, à son époque, comprenait parfaitement cette nécessité et construisait son équipe autour de différents joueurs, mais le pilier droit restait intouchable. Didier Sanchez, docteur ès mêlées du rugby français, rappelle que la mêlée est un combat où l'on doit y rentrer comme si c'était la guerre. Les piliers sont des personnages à part dans une équipe, c'est presque un autre sport selon Jean-Baptiste Poux.

Advertisement

Critiques sur la formation technique actuelle

Des talents prometteurs comme Demba Bamba, Alex Burin et Zaccharie Affane, respectivement champions des moins de 20 ans en 2018, 2019 et 2023, avaient suscité l'espoir d'une relève rapide. En vain pour le moment, car les jeunes piliers du plan de succession n'ont pas alimenté le XV de France à temps. Olivier Lièvremont, directeur technique national de la FFR, admet ce retard. La formation des joueurs est davantage tournée vers le jeu courant, négligeant la poussée en mêlée nécessaire au haut niveau.

Stratégie de Fabien Galthié et urgences à venir

Fabien Galthié a alerté sur la nécessité de revoir la manière dont on détecte et dont on forme ces spécialistes. Thomas Domingo, en charge de la mêlée à Pau avant de devenir consultant pour les arbitres professionnels, souligne qu'il y a un manque de profondeur et d'accompagnement. Pour Didier Sanchez, il faut avant tout remettre la mêlée au centre des préoccupations entraînement. Les joueurs doivent enchaîner les phases jusqu'à être épuisés, pour apprendre à maintenir leur niveau d'exigence malgré la fatigue face aux Springboks.