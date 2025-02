Vulnérabilité Critique Menace iPhone et iPad : Apple Déploie Correctif Urgence

Une faille de sécurité grave a été découverte affectant les iPhone et iPad, permettant aux pirates potentiels d'accéder aux données personnelles des utilisateurs. Apple a publié un correctif d'urgence, mais les utilisateurs doivent mettre à jour leurs appareils dès que possible pour se protéger.

Une vulnérabilité critique a été découverte affectant les iPhone et iPad. Cette faille de sécurité permettrait potentiellement aux pirates d'accéder aux données personnelles des utilisateurs. Apple a rapidement réagi en déployant un correctif d'urgence, mais il est crucial que les utilisateurs mettent à jour leurs appareils dès que possible pour se protéger.

La vulnérabilité cible le « mode restreint USB » des appareils, une fonctionnalité qui permet de contrôler l'accès aux données lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Sans mise à jour, les utilisateurs risquent de voir leurs données sensibles compromises, ce qui met en péril leur confidentialité et leur sécurité. Il est important de noter que cette vulnérabilité affecte un large éventail d'appareils Apple, y compris les iPhone, iPad et iPad Pro récents. Les utilisateurs sont vivement encouragés à vérifier s'ils ont les dernières mises à jour installées sur leurs appareils et à les appliquer dès que possible pour minimiser les risques.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Sécurité Apple Iphone Ipad Vulnérabilité Correctif Données Personnelles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mark Zuckerberg Critique Apple sur le Podcast de Joe RoganMark Zuckerberg, le patron de Meta, a critiqué fermement Apple lors d'une apparition récente sur le podcast de Joe Rogan. Zuckerberg a déclaré que Apple était en train de vivre sur ses acquis et qu'elle ne faisait pas d'innovations notables dans ses produits, en particulier avec l'iPhone. Il a également critiqué la commission de 30% d'Apple sur les revenus des développeurs d'applications et sa fermeture de l'écosystème Apple.

Lire la suite »

Mark Zuckerberg Critique Apple et Prophétise sa ChuteMark Zuckerberg, fondateur de Meta, a vivement critiqué Apple lors d'un entretien avec Joe Rogan, accusant le géant de la technologie de freiner l'innovation et de privilégier ses propres intérêts.

Lire la suite »

Entre dictature et enlèvement, notre critique de 'Prime Target', la nouvelle série Apple TV+La nouvelle série d'Apple TV+, qui démarre ce mercredi 22 janvier, met en scène un brillant chercheur en mathématiques de Cambridge dont la vie est menacée à cause de ses recherches. Notre note pour les deux premiers épisodes : 2/5.

Lire la suite »

Apple critique l'UE, qui l''oblige à autoriser' une application pornoApple a critiqué lundi la Commission européenne qui 'l'oblige' à autoriser la distribution dans l'Union européenne (UE) d'une application de pornographie via une alternative à son App Store, et s'est dite 'préoccupée par les risques de sécurité (...) en particulier pour les enfants'. Bapti...

Lire la suite »

Apple critique l’Union européenne, qui l'« oblige à autoriser » une application pornographiqueBaptisée Hot Tub, le service en question permet aux utilisateurs de chercher et regarder des vidéos pornographiques à partir de plusieurs sources en ligne

Lire la suite »

Apple critique la Commission européenne pour avoir autorisé une application pornographique sur l'App StoreApple a vivement critiqué la Commission européenne pour avoir ordonné à l'entreprise de permettre la distribution de l'application de pornographie Hot Tub via des alternatives à l'App Store, soulevant des inquiétudes quant aux risques pour la sécurité, en particulier des enfants. Apple affirme que l'application pose un risque pour les utilisateurs de l'Union européenne, et que la Commission européenne ne partage pas ses préoccupations en matière de sécurité.

Lire la suite »