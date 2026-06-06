Voyager avec son chien : les Pays-Bas en tête du classement européen 2026

Selon le classement TUI 2026, les Pays-Bas sont la destination la plus adaptée aux voyages avec chien en Europe, suivis de la Belgique et du Royaume-Uni. Une évolution sociétale profonde pousse l'industrie touristique à s'adapter.

Longtemps, partir en vacances avec son chien relevait du parcours du combattant. Hébergements refusés, plages interdites, trajets compliqués, absence de vétérinaires à proximité… Beaucoup de propriétaires renonçaient à voyager avec leur animal ou partaient avec une boule au ventre.

Mais les habitudes changent. En Europe, le tourisme dog friendly connaît une progression spectaculaire, porté par une place de plus en plus centrale des animaux dans les familles. Dans son classement 2026 des pays européens les plus adaptés aux voyages avec chien, TUI révèle quelles destinations permettent aujourd'hui de conjuguer mobilité, sécurité et confort, pour les humains comme pour leurs compagnons.

Les Pays-Bas arrivent largement en tête du classement avec un score de 67 sur 100, s'imposant comme la destination la plus dog friendly d'Europe selon l'étude publiée par TUI. Le pays séduit d'abord par sa densité exceptionnelle d'infrastructures dédiées aux animaux : vétérinaires facilement accessibles, nombreuses animaleries, espaces adaptés et réseau routier particulièrement fluide pour les déplacements avec un chien. Mais au-delà des chiffres, les Pays-Bas incarnent aussi une culture du voyage où l'animal est davantage intégré au quotidien.

Dans de nombreuses villes, les chiens sont acceptés dans les transports, sur certaines plages, dans les cafés et même dans certains musées ou commerces. Derrière les Pays-Bas, la Belgique décroche la deuxième place avec un score de 57. Le pays se distingue notamment par la plus forte concentration de vétérinaires d'Europe, souligne l'étude TUI. Sa taille relativement compacte permet aussi des itinéraires plus courts, moins fatigants pour les animaux.

Le Royaume-Uni complète le podium avec un score de 46, grâce à une offre touristique développée et à ses grands espaces naturels particulièrement prisés des propriétaires de chiens. L'Allemagne et le Portugal ferment ce top 5 européen, deux pays où la culture du voyage avec animal semble désormais solidement ancrée. Derrière ce classement, une évolution sociétale plus profonde se dessine. Pour beaucoup de familles, le chien n'est plus simplement un animal domestique : il fait pleinement partie du foyer.

Le laisser pendant les vacances provoque parfois une véritable culpabilité émotionnelle. Cette transformation du lien homme-animal pousse progressivement l'industrie touristique à s'adapter. Hôtels, locations, campings, restaurants, transports ou activités de loisirs développent de plus en plus d'offres spécifiques pour accueillir les animaux dans de bonnes conditions. L'étude TUI repose justement sur six indicateurs révélateurs de cette évolution : infrastructures vétérinaires, densité d'animaleries, qualité du réseau routier, nombre de chiens par habitant, accessibilité en voiture et popularité des séjours avec animaux.

La Suisse, sixième du classement avec un score de 42, illustre parfaitement cette logique avec une forte densité de services vétérinaires et des itinéraires alpins adaptés aux promenades canines. La France, elle, arrive à la dixième place avec un score de 36, un résultat porté par une offre touristique étendue et de nombreuses options d'hébergements et d'activités dog friendly selon TUI. Des progrès notables, même si les disparités restent importantes selon les régions et les types d'établissements.

Car voyager avec un animal demande encore une véritable organisation : vérifier les règles sanitaires, anticiper les transports, identifier les hébergements acceptant les chiens ou encore prévoir les besoins médicaux éventuels. À l'inverse, certains pays comme le Monténégro, la Bulgarie, l'Albanie et la Grèce ferment le classement TUI, principalement en raison d'infrastructures vétérinaires limitées et d'une offre touristique encore peu pensée pour les animaux.

Ces écarts rappellent que le tourisme pet friendly ne repose pas uniquement sur la tolérance culturelle envers les animaux, mais implique aussi des questions concrètes de sécurité sanitaire, d'accès aux soins et d'organisation des espaces publics. Dans un contexte où les départs en vacances avec animaux augmentent chaque année en Europe, ces enjeux deviennent un véritable critère d'attractivité touristique.

Car partir avec son chien, ce n'est pas seulement emmener un compagnon de voyage supplémentaire, c'est aussi chercher une forme de continuité affective, maintenir le lien et éviter la séparation





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