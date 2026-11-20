Votez pour élire le meilleur joueur amateur du Tarn-et-Garonne. Trois finalistes : Antoine Raynal, Joris Jandl et Noa Husson. Candidats aux Trophées du rugby 2026.

Les supporters et passionnés du rugby du Tarn-et-Garonne ont jusqu'au 4 décembre 2026 pour participer au vote en ligne qui désignera les lauréats des Trophées du rugby amateur 2026. Cette cérémonie récompensera l'excellence sportive locale lors d'une grande soirée organisée à Montauban le 10 décembre, placée sous le parrainage de l'ancien international français Sébastien Tillous-Borde.

Candidats aux Trophées du rugby 2026

La Dépêche du Midi, en partenariat avec le comité départemental, lance le vote pour désigner le vainqueur parmi trois finalistes sélectionnés par un jury. Le vainqueur, choisi directement par le public, sera couronné lors de la remise des prix qui célébrera l'ensemble des rouages du rugby local dans le département.

Also read Trophées Rugby Amateur Lot 2026 : Votez pour les meilleurs joueurs

Fidélité d'Antoine Raynal à Bressols

Antoine Raynal, ouvreur de l'AS Bressols, incarne la loyauté absolue envers son club avec lequel il évolue depuis près de 25 ans. Formé précocement, il a grandi au sein de l'équipe avec son ami Mathis Le Lamer, partageant les moments forts comme la montée en Fédérale 3, la finale d'Occitanie et les défis de la descente.

Advertisement

Parcours complet de Joris Jandl

Joris Jandl, capitaine des Coquelicots montéchois, représente une trajectoire sportive marquée par la persévérance et la quête de nouveaux défis. Après des débuts à l'US Colomiers et huit saisons à l'US Finhanaise, il a progressé avec Montech avant de rejoindre l'Avenir valencien en Nationale 2 pour affronter un niveau de compétition supérieur.

Engagement profond de Noa Husson

Noa Husson, talonneur du Racing Montauban, célèbre une intégration totale au club montalbanaux depuis l'âge de quatre ans. Adopté en Éthiopie et arrivé en France dès l'enfance, il a découvert le rugby par hasard à l'école Panassié avant de s'engager pleinement dans la discipline, valorisant aujourd'hui la cohésion et l'ambiance au sein de l'équipe première.