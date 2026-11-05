Vols européens perturbés par fausses alertes à la bombe

Une vingtaine de vols européens perturbés jeudi 5 novembre par de fausses alertes à la bombe. Chasseurs MiG-29 et A320 déroutés. Contexte d'attaques hybrides.

Des chasseurss MiG-29 de l'armée de l'air bulgare ont décollé jeudi matin pour intercepter et escorter trois avions de la compagnie Ryanair. Ces appareils avaient été ciblés par des alertes à la bombe, a confirmé le ministère de la Défense bulgare. Cette opération s'inscrit dans une vague de fausses alertes ayant perturbé le trafic aérien européen jeudi 5 novembre.

Déroulement des interceptions et escortes militaires

Au moins une vingtaine de vols commerciaux ont été visés par ces fausses alertes à la bombe dans la journée. Les avions de chasse ont dû intervenir pour sécuriser plusieurs vols civils, notamment ceux au départ de l'Italie et à destination de la Bulgarie et de la République tchèque. Tous les appareils ont finalement atterri sans incident, selon les autorités.

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En France, l'armée de l'air a annoncé que deux avions de combat ont escorté en Normandie un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Ryanair. L'appareil, provenant de Dublin et à destination de Rome, avait été contraint de rejoindre en urgence la base aérienne d'Évreux. Cette manœuvre s'est avérée complexe car le pilote aurait refusé d'atterrir sur la base militaire d'Évreux, préférant un aéroport civil. La justice française a donc ouvert une enquête à ce sujet. L'Airbus A320 et ses 151 passagers ont finalement atterri en toute sécurité, selon la compagnie aérienne.

Implication d'organisations extrémistes russes

Les autorités italiennes ont identifié l'origine des menaces concernant deux vols de la compagnie Finnair. Ces vols reliaient Helsinki à Rome et à Vienne. Le vol pour Rome a été escorté par des avions de chasse italiens jusqu'à l'aéroport romain de Fiumicino. Un porte-parole des Aéroports de Rome a confirmé que rien d'anormal n'a été constaté à bord, selon un porte-parole de Finnair. Les messages ont été envoyés par courriel à l'aéroport et à d'autres sociétés de la plateforme aéroportuaire.

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Les médias italiens rapportent que le message, rédigé en italien, visait les deux vols. Il était signé par les " combattants de l'État masculin ", du nom d'un groupuscule extrémiste russe. Le texte menaçant affirmait : " Vous êtes tous complices d'un complot criminel. Nous voulons vous anéantir pour cela. Votre régime féministe s'en souviendra à jamais. L'explosion se produira dans soixante minutes. Aujourd'hui, votre ciel sera rouge ". Il existe en Russie un mouvement d'extrême droite appelé " État masculin ", mais l'agence AFP n'a pas pu confirmer s'il était à l'origine du message.

Contexte géopolitique et réactions officielles

Ces alertes à la bombe s'inscrivent dans un contexte de recrudescence d'attaques hybrides en Europe. Les autorités et les chercheurs les relient parfois à la Russie ou à l'Iran. " Toute menace contre des civils est inacceptable ", a affirmé le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas. Il a ajouté qu'il était " trop tôt pour tirer des conclusions sur le fait que ces incidents étaient liés ". En République tchèque, c'est l'aéroport de Prague qui a reçu les menaces par courrier électronique émanant d'adresses anonymes, a précisé à l'AFP la porte-parole de l'aéroport, Denisa Hejtmankova.

D'autres compagnies ont également subi ces perturbations. Un vol Wizz Air devant relier Milan Malpensa à Varsovie s'est posé à Vienne en Autriche. Un vol Varsovie-Bruxelles de la compagnie LOT a également fait l'objet d'une alerte, selon les compagnies. Une passagère de 29 ans, Natalia Lobo, à l'aéroport de Rome, a déclaré : " C'est très préoccupant, nous sommes très inquiets pour la sécurité en Europe en général ". Elle a ajouté : " Mais ça va, je pense que tout est sous contrôle. Je me sens en sécurité pour prendre l'avion, j'ai l'impression que les services de sécurité gèrent tout ".