Les bénévoles du refuge de Buigny (Somme) sont choqués et écœurés par l'abandon de 9 chiots âgés d'à peine un mois dans des circonstances qui ont suscité colère et incompréhension. Ils ont été déposés dans un simple panier à linge, et les incohérences qui ont suivi ont révélé que les chiots appartenaient bien à une personne qui a avoué avoir les abandonné. Le refuge lance un appel à l'aide pour obtenir des draps pour les chiots qui ne sont pas encore propres.

Les bénévoles du refuge de Buigny (Somme) sont scandalisés après l'abandon de 9 chiots âgés d'à peine un mois. Les 9 chiots âgés d'à peine un mois, pesant entre 600 grammes et 1,2 kg, ont été abandonnés.

©Refuge de BuignyCe dimanche 24 mai 2026, les bénévoles du refuge samarien ne pouvaient cacher leur colère suite à l'abandon de 9 chiots dans des circonstances qui ont suscité colère et incompréhension.

« Nous sommes une nouvelle fois confrontés à une situation scandaleuse. Certains pensent pouvoir nous mentir et nous manipuler en toute impunité ! Une personne mal intentionnée nous a apporté 9 chiots âgés d'à peine un mois, pesant entre 600 grammes et 1,2 kg, en affirmant les avoir « trouvés dans un carton en plein soleil dans les champs » fait savoir une bénévole qui n'a pas été dupe.

« Les chiots nous ont été déposés dans un simple panier à linge. Étrangement, le fameux carton dans lequel ils étaient censés avoir été abandonnés avait, lui, disparu… Très vite, plusieurs incohérences nous ont alertés… »La bénévole poursuit : « grâce à un appel anonyme, nous avons finalement appris la vérité : ces chiots appartenaient bien à cette personne. Face aux faits, elle a fini par avouer ! C'est inadmissible.

»Une bénévole qui ne décolère pas : « nous sommes profondément choqués et écœurés par ce genre de comportement. Nous en avons assez de ces propriétaires inconscients qui nous prennent pour des idiots, nous mentent droit dans les yeux et répondent avec une attitude exubérante et grotesque, sans aucune remise en question !

» Ce qui est inacceptable, c'est de retirer des chiots âgés d'à peine un mois à leur mère simplement parce qu'ils commencent à salir et à courir partout. Au refuge, les bénévoles rappellent : « quand on n'est pas en capacité d'assumer une portée, on prend ses responsabilités : on fait stériliser ses animaux et on veille à éviter toute saillie.

Et si malgré tout une gestation survient alors qu'on sait ne pas pouvoir prendre en charge les chiots, des solutions existent avec l'aide d'un vétérinaire. » « En revanche, ce qui est inacceptable, c'est de retirer des chiots âgés d'à peine un mois à leur mère simplement parce qu'ils commencent à salir et à courir partout. Heureusement, les chiots vont désormais être pris en charge correctement.

»Dans leur malheur, les chiots ont été pris en charge avec une grande bienveillance dans ce refuge : « ils commencent déjà à manger seuls, ce qui est une bonne nouvelle : ils n'auront pas besoin d'être biberonnés. » Le refuge lance un appel à l'aide : « nous avons cependant besoin d'aide, notamment des draps. À cet âge, les chiots ne sont pas encore propres et ces tissus nous permettent d'aménager des espaces adaptés et confortables pour eux.

Tous les dons seront les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui continuent de se mobiliser pour le bien-être animal… Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde ! L'hospitalisation à Orléans d'un mécanicien n'était pas liée à son « allergie au kiwi » mais bien au vaccin anti-Covid.

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