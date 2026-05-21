Volontaires appellent le gouvernement à prolonger l'encadrement des loyers commerciaux

Les élus locaux appellent le gouvernement à maintenir le dispositif d'encadrement des loyers, que l'expérimentation devait s'achever en novembre. Ils dénoncent les conséquences désastreuses pour les locataires dans le cas où le dispositif est supprimé. Les maires de Bordeaux et Lyon souhaitent encadrer les loyers commerciaux, comme prévu dans la loi Elan de 2018.

Créé par la loi Alur de 2014 puis consolidé par la loi Elan de 2018, l' encadrement des loyers a été expérimenté depuis par près de 700 communes volontaires localisées dans des zones tendues.

Certaines décennies d'élus locaux appellent le gouvernement à maintenir le dispositif, dont l'expérimentation doit s'achever en novembre prochain. En lien avec leur engagement à lutter contre le mal-logement et contre la crise du commerce en ville, plusieurs maires se sont rapprochés du Premier ministre pour obtenir l'autorisation d'encadrer les loyers des baux commerciaux. Un troisième rapport stratégique sur l'encadrement des loyers doit être rendu au Parlement au cours du mois de mai.

Malgré la réticence de certains, l'encadrement a montré des résultats positifs en réduisant les loyers illégaux et en modifiant la tendance des prix dans les villes concernées. Cependant, le texte n'est pas encore mis à l'ordre du jour du Sénat





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